生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第四屆「青創點金，竹夢成金」成果亮相　三大創育平台攜手新創實證創商機

▲ 第四屆「青創點金，竹夢成金」成果亮相　三大創育平台攜手新創實證創商機。（採訪撰稿／記者王威智；攝影／記者呂佳賢；剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

新竹縣政府於12月10日舉辦第四屆「青創點金，竹夢成金」新創成果博覽會，今年首度整合新竹 AIoT 加速器、新竹青創基地與新竹社會創新基地三大創業育成平台，共有16組新創團隊脫穎而出登台發表，集中展示 AI 應用、數位雙生、智慧製造等多元創新成果。活動現場同步揭曉「創新卓越獎」，由杰悉科技、科飛數位、米諾智醫、先進材、智遊旅程等五組團隊獲獎，展現新竹縣深厚的創新創業能量。

▲▼青創點睛竹夢成金2025新創成果博覽會。（圖／記者姜國輝攝）

▲新竹縣政府舉辦第四屆「青創點金，竹夢成金」博覽會，整合三大育成平台，16 組新創團隊展現 AI 與智慧製造成果。（圖／記者呂佳賢攝）

新竹縣政府秘書長李安妤表示，新竹縣政府長期推動地方型 SBIR 計畫，至今已投入超過一億三千萬元，累計輔導一百七十五家廠商。她指出：「在青創基地這一塊，我們持續希望打造一個廣大且健康的平台，提供青年創業者更多資源，並結合企業導師的輔導，協助青創團隊建立完整的商業模式，讓創意真正落地實現。」

新竹 AIoT 加速器自111年成立以來，已促成40項共創合作，協助團隊募資超過2.4億元；青創基地今年也協助團隊募資近千萬元，並成功推動新創團隊進軍香港與日本市場，展現從「零到一」、再從「一到一百」的完整商業化進程。

▲▼青創點睛竹夢成金2025新創成果博覽會。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼第四屆「青創點金，竹夢成金」新創成果博覽會共16組新創團隊登台發表，同時也在場邊展示創新成果。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼青創點睛竹夢成金2025新創成果博覽會。（圖／記者呂佳賢攝）

本屆參展新創團隊展現多元技術能量。獲獎團隊之一的杰悉科技，資深技術總監李宗緯表示，團隊為企業打造核心決策輔助的「戰情室」功能，整合數位雙生與 AI 技術，「能將複雜的場域數據進行彙整，萃取關鍵資訊並即時預警，協助企業快速做出決策。」

杰悉科技總經理周姬吟也指出，透過成果博覽會與企業媒合，對於品牌能見度的累積相當有幫助，「相關商機也帶來無限的發展希望。」目前團隊已與日本及印尼完成合作備忘錄（MOU）簽署，未來朝東南亞市場拓展仍具相當潛力。

▲▼青創點睛竹夢成金2025新創成果博覽會。（圖／記者姜國輝攝）

▲新竹縣政府秘書長李安妤揭曉獲「創新卓越獎」五組團隊。（圖／記者呂佳賢攝）

擔任企業導師的睿騰能源總經理宋自強表示，在博覽會中看見許多團隊具備創意、想法與技術實力，「我們會思考哪些應用能與自身產業結合，並分享多年累積的數據與經驗，協助新創團隊將創意實際落地，貼近市場趨勢。」

新竹縣政府指出，企業導師制度有效串聯產業資源，為新創團隊提供實戰經驗與市場數據，加速技術落地與商業模式驗證，目前已有多組團隊具備成熟進入市場的條件。

▲▼青創點睛竹夢成金2025新創成果博覽會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼擔任企業導師的睿騰能源總經理宋自強表示，入選團隊具備優秀創意，將結合市場趨勢與產業經驗，協助創意實際落地。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼青創點睛竹夢成金2025新創成果博覽會。（圖／記者呂佳賢攝）

縣府強調，未來將持續扮演推手與橋樑角色，明年規劃串聯馬來西亞創育資源，協助青年創業者以新竹為起點，放眼國際市場，打造更完整的創新創業生態系。透過三大創育平台的整合協作，新竹縣已逐步形成涵蓋青年創業、科技應用與社會創新的完整創新鏈，展現日益強化的創新動能與具體成果。

新竹縣政府教育局

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

第四屆「青創點金，竹夢成金」成果亮相　三大創育平台攜手新創實證創商機

新竹規模3.1地震！科技廠有感通報　氣象署補發報告

新竹縣政府新竹AIoT加速器新竹青創基地新竹社會創新基地青創點金 竹夢成金新創成果博覽會創新卓越獎杰悉科技科飛數位米諾智醫創新材智遊旅程李安妤李宗緯周姬吟睿騰能源宋自強新創團隊產業共創AI應用數位雙生智慧製造募資成果國際布局

