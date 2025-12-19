▲ 第四屆「青創點金，竹夢成金」成果亮相 三大創育平台攜手新創實證創商機。（採訪撰稿／記者王威智；攝影／記者呂佳賢；剪輯／記者姜國輝）

新竹縣政府於12月10日舉辦第四屆「青創點金，竹夢成金」新創成果博覽會，今年首度整合新竹 AIoT 加速器、新竹青創基地與新竹社會創新基地三大創業育成平台，共有16組新創團隊脫穎而出登台發表，集中展示 AI 應用、數位雙生、智慧製造等多元創新成果。活動現場同步揭曉「創新卓越獎」，由杰悉科技、科飛數位、米諾智醫、先進材、智遊旅程等五組團隊獲獎，展現新竹縣深厚的創新創業能量。

▲新竹縣政府舉辦第四屆「青創點金，竹夢成金」博覽會，整合三大育成平台，16 組新創團隊展現 AI 與智慧製造成果。（圖／記者呂佳賢攝）

新竹縣政府秘書長李安妤表示，新竹縣政府長期推動地方型 SBIR 計畫，至今已投入超過一億三千萬元，累計輔導一百七十五家廠商。她指出：「在青創基地這一塊，我們持續希望打造一個廣大且健康的平台，提供青年創業者更多資源，並結合企業導師的輔導，協助青創團隊建立完整的商業模式，讓創意真正落地實現。」

新竹 AIoT 加速器自111年成立以來，已促成40項共創合作，協助團隊募資超過2.4億元；青創基地今年也協助團隊募資近千萬元，並成功推動新創團隊進軍香港與日本市場，展現從「零到一」、再從「一到一百」的完整商業化進程。

▲▼第四屆「青創點金，竹夢成金」新創成果博覽會共16組新創團隊登台發表，同時也在場邊展示創新成果。（圖／記者呂佳賢攝）



本屆參展新創團隊展現多元技術能量。獲獎團隊之一的杰悉科技，資深技術總監李宗緯表示，團隊為企業打造核心決策輔助的「戰情室」功能，整合數位雙生與 AI 技術，「能將複雜的場域數據進行彙整，萃取關鍵資訊並即時預警，協助企業快速做出決策。」

杰悉科技總經理周姬吟也指出，透過成果博覽會與企業媒合，對於品牌能見度的累積相當有幫助，「相關商機也帶來無限的發展希望。」目前團隊已與日本及印尼完成合作備忘錄（MOU）簽署，未來朝東南亞市場拓展仍具相當潛力。

▲新竹縣政府秘書長李安妤揭曉獲「創新卓越獎」五組團隊。（圖／記者呂佳賢攝）

擔任企業導師的睿騰能源總經理宋自強表示，在博覽會中看見許多團隊具備創意、想法與技術實力，「我們會思考哪些應用能與自身產業結合，並分享多年累積的數據與經驗，協助新創團隊將創意實際落地，貼近市場趨勢。」

新竹縣政府指出，企業導師制度有效串聯產業資源，為新創團隊提供實戰經驗與市場數據，加速技術落地與商業模式驗證，目前已有多組團隊具備成熟進入市場的條件。

▲▼擔任企業導師的睿騰能源總經理宋自強表示，入選團隊具備優秀創意，將結合市場趨勢與產業經驗，協助創意實際落地。（圖／記者呂佳賢攝）

縣府強調，未來將持續扮演推手與橋樑角色，明年規劃串聯馬來西亞創育資源，協助青年創業者以新竹為起點，放眼國際市場，打造更完整的創新創業生態系。透過三大創育平台的整合協作，新竹縣已逐步形成涵蓋青年創業、科技應用與社會創新的完整創新鏈，展現日益強化的創新動能與具體成果。

