川普：伊朗若重啟核武　必須「狠狠打下去」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普29日表示，若伊朗試圖擴大彈道飛彈儲備並重啟核計畫，他不排除採取進一步軍事行動，但同時呼籲德黑蘭當局回到談判桌。

川普：伊朗選擇談判會更明智

《CNBC》報導，川普在佛羅里達州海湖莊園與媒體談話時，站在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）身旁作出上述表態。他說，近期聽聞伊朗正嘗試再次擴張軍事能力，「如果真是如此，我們就必須把他們打下去。我們會打下去，而且會狠狠地打」，但他也補充，希望這樣的情況不會發生。

川普接著指出，若伊朗選擇談判，將是更明智的做法，「我聽說伊朗想要達成協議，如果他們想談，那會聰明得多。」

這番言論正值中東局勢持續緊繃之際。川普當天稍晚預計在海湖莊園與納坦雅胡會面，外界普遍關注雙方是否就伊朗問題進一步協調立場。

以色列憂伊朗試圖恢復彈道飛彈產能

《NBC News》本月稍早引述消息人士報導，納坦雅胡與以色列官員愈來愈擔憂，伊朗正試圖加速恢復彈道飛彈生產能力。相關設施今年稍早曾遭以色列空襲破壞，同時伊朗也被指正在重建今年6月遭美國轟炸的核濃縮設施。

當被問及是否會支持以色列對伊朗採取軍事行動時，川普回應，如果伊朗持續發展飛彈，他會支持；若涉及核武問題，「行動會更快」。他強調，其中一種情況下將給予明確支持，而另一種則會立即採取行動。