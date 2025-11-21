山西大同低溫達-10度　雲崗大佛凍到臉上掛兩條「鼻涕」

▲雲岡石窟佛像面部滲水，在零下氣溫結成冰凌，宛如凍到「流鼻涕」。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

山西大同近日氣溫驟降至-10℃，雲岡石窟一尊大佛的鼻樑與眉骨處出現長條冰凌，宛如佛像被凍得「流鼻涕」，引起民眾熱議。據悉，今（2025）年夏季起，該窟佛像已多次出現水漬，近期低溫使滲水在佛面上結冰。

▲雲岡石窟內的佛像此前便有臉部滲水的情況發生。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，11月20日，雲岡石窟景區工作人員回應稱，因此前雨水較多，相關石窟頂部有滲水。據了解，雲岡石窟已建成7個方向的立體監測網絡。

有網友19日下午發現第十八窟佛像眉骨、鼻子處掛著長長冰凌，半邊臉與脖子留有水痕，猶如佛像被凍得流鼻涕，此前，雨天時也曾被遊客拍到佛像面部出現滲水情況。根據當地天氣資訊，19日與20日最低溫分別為 -10℃及-9℃，未來一周也將維持零下低溫。

對此，景區工作人員回應，近期雨水偏多導致山體頂部滲水，文物保護部門如判斷必要會採取治理措施。

雲岡石窟的保護工程已從搶救性保護轉向預防性與研究性階段，但風化、滲水等長期侵害仍需治理。景區表示，大同前期雨水較多，山體頂部確有滲水情況，文保部門將視需要進行處置。雲岡石窟目前已建立多維度監測網，以應對風化、滲水與氣候變化等老問題與新挑戰。