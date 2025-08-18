辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

▲檢座辦公室供奉6神佛遭長官要求撤離。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

在警檢界，許多人會在辦公室擺放關公像，祈求辦案順利、正義得以伸張。近日，中部地區一名檢察官卻接到長官指示，要求撤掉辦公室內供奉的6尊神佛。這些佛像陪伴他23年，如今卻因「不符合辦公環境」被要求移走。他感慨「辦案不是靠狠勁，而是慈悲與智慧」。

該名檢察官在個人臉書po文表示，這幾尊佛像是他23年前從中台禪寺請回來的，多年來一直擺放在辦公室內，成為他精神上的依靠。即使調職多地，佛像始終跟著他，甚至在辦案遇到瓶頸時，凝視佛像的莊嚴面容能讓他靜下心來，找到突破方向。

然而，最近搬進新辦公室後，有同仁認為佛像擺放「像神壇」，要他撤下。他無奈地說：「以前都沒問題，現在突然被要求移走。」目前佛像暫時改放在辦公桌後方，未來可能得請回家中供奉。

對該名檢察官來說，佛像不僅是信仰，更是提醒自己保持「慈悲與智慧」的象徵。他坦言，檢察官工作常面臨兩難：既要追查真相，又怕因偏見冤枉好人；既要嚴厲執法，又得避免「見獵心喜」，變成冷酷無情的辦案機器。

「清官可恨，貪官可惡。」他引用這句話解釋，貪官知道自己有問題，反而不敢太囂張；但清官若自以為正義，剛愎自用，可能比貪官更可怕，甚至「小則殺人，大則誤國」。因此，他透過供奉佛像提醒自己：「檢察官是熱血，而非嗜血；不能踩著被告的尊嚴建立自己的功勳。」

他po文分享，每當案情複雜、情緒煩躁時，抬頭看看佛像，心就會靜下來。有時靈光一閃，原本卡關的案件突然找到方向。例如，曾有一起棘手的經濟案件，當事人辯解讓他半信半疑，但當他冷靜下來重新審視證據，才發現關鍵線索被忽略，最終順利結案。

儘管佛像被要求撤下，他仍希望自己能保持初心，「在失去諸佛菩薩的庇佑下，依然能堅持正義，同時保有慈悲與智慧。」他強調，檢察官的工作不是「辦多少大案」，而是讓每一起案件都能經得起良心的檢驗。消息傳出後，許多同行感慨：「法律是理性，但人心需要信仰。」也有人認為，只要不影響公務，個人信仰應受尊重。