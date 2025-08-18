　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

▲檢座辦公室供奉6神佛遭長官要求撤離。（圖／翻攝自網路）

▲檢座辦公室供奉6神佛遭長官要求撤離。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

在警檢界，許多人會在辦公室擺放關公像，祈求辦案順利、正義得以伸張。近日，中部地區一名檢察官卻接到長官指示，要求撤掉辦公室內供奉的6尊神佛。這些佛像陪伴他23年，如今卻因「不符合辦公環境」被要求移走。他感慨「辦案不是靠狠勁，而是慈悲與智慧」。

該名檢察官在個人臉書po文表示，這幾尊佛像是他23年前從中台禪寺請回來的，多年來一直擺放在辦公室內，成為他精神上的依靠。即使調職多地，佛像始終跟著他，甚至在辦案遇到瓶頸時，凝視佛像的莊嚴面容能讓他靜下心來，找到突破方向。

然而，最近搬進新辦公室後，有同仁認為佛像擺放「像神壇」，要他撤下。他無奈地說：「以前都沒問題，現在突然被要求移走。」目前佛像暫時改放在辦公桌後方，未來可能得請回家中供奉。

對該名檢察官來說，佛像不僅是信仰，更是提醒自己保持「慈悲與智慧」的象徵。他坦言，檢察官工作常面臨兩難：既要追查真相，又怕因偏見冤枉好人；既要嚴厲執法，又得避免「見獵心喜」，變成冷酷無情的辦案機器。

「清官可恨，貪官可惡。」他引用這句話解釋，貪官知道自己有問題，反而不敢太囂張；但清官若自以為正義，剛愎自用，可能比貪官更可怕，甚至「小則殺人，大則誤國」。因此，他透過供奉佛像提醒自己：「檢察官是熱血，而非嗜血；不能踩著被告的尊嚴建立自己的功勳。」

他po文分享，每當案情複雜、情緒煩躁時，抬頭看看佛像，心就會靜下來。有時靈光一閃，原本卡關的案件突然找到方向。例如，曾有一起棘手的經濟案件，當事人辯解讓他半信半疑，但當他冷靜下來重新審視證據，才發現關鍵線索被忽略，最終順利結案。

儘管佛像被要求撤下，他仍希望自己能保持初心，「在失去諸佛菩薩的庇佑下，依然能堅持正義，同時保有慈悲與智慧。」他強調，檢察官的工作不是「辦多少大案」，而是讓每一起案件都能經得起良心的檢驗。消息傳出後，許多同行感慨：「法律是理性，但人心需要信仰。」也有人認為，只要不影響公務，個人信仰應受尊重。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「普發1萬」假訊息抓到了！無保請回　警嘆：台灣果然詐騙天堂
關稅海嘯第一排！大廠「宣布周休三日」
曾熱戀郭書瑤！金陽結婚了「甜娶空姐女友」
白內障！台中OL視力剩0.1　醫警告：6事要避免
律師嗆警「我弄死你」下秒慘了！正妹坐一排直擊叫好
王心凌開唱結束「緊急送醫」！　突狂吐不止...現況曝光
吳淑珍才出院「吃水果又昏倒」！陳水扁急處理　現況曝光
遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

嘉義2校棒球隊接連車禍！翁章梁將編預算租車　聘專業司機接送

律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！陳水扁目擊急處理　現況曝光

金門連爆2起砸車！賓士車窗全破慘況曝　疑拖欠薪水遭下重手

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

嘉義2校棒球隊接連車禍！翁章梁將編預算租車　聘專業司機接送

律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！陳水扁目擊急處理　現況曝光

金門連爆2起砸車！賓士車窗全破慘況曝　疑拖欠薪水遭下重手

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

牛棚不穩困擾道奇　武田一浩建議：大谷翔平擔任守護神！

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

男男約砲血案！網友揪他按摩激戰　一翻身慘遭「菜刀挖眼球」

糖尿病患「探病遭染流感」險插管　醫示警重症治療黃金期

何妤玟脫了「單穿內衣」！趴床掉出超有料上圍 友看傻：這身材太誇張

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」結果悲劇！一票崩潰：累得要命

想幫助車禍死貓！她被陌生大哥嘴「心態不對」　網搖頭：道德綁架

新科SBL狀元出爐！新軍基隆隊指名亞運金牌余祥平　共10人中選

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

更多熱門

相關新聞

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手

彰化縣一名女子聽信投資股票穩賺不賠，360萬元全泡湯，才驚覺遭到詐騙，與警方聯手，趁著再面交30萬元，將車手逮捕，該名62歲地方媽媽遭到連環詐，崩潰向警方供稱，她去年才被假投資騙走存款40多萬元，2天前才應徵業務助理工作，僅負責收款簽單，未料卻淪為詐團共犯，相當懊悔。

嗆同行「賣肉的」！運將爽罵...3千罰金飛了

嗆同行「賣肉的」！運將爽罵...3千罰金飛了

上班族信AI穩賺砸80萬！警戳破騙局

上班族信AI穩賺砸80萬！警戳破騙局

即／恐怖街友逆向一路砍　抓到人了

即／恐怖街友逆向一路砍　抓到人了

彰化男拿刀騎單車！逆向狂砍汽機車「後照鏡全毀」

彰化男拿刀騎單車！逆向狂砍汽機車「後照鏡全毀」

關鍵字：

彰化檢察官佛像關公

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

新颱風最快今生成　預估路徑曝

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面