　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬太鞍溪鋼便橋元旦通車！雙向各1快1慢車道　限速40公里

▲▼馬太鞍溪鋼便橋自114年10月18日開工後已於1月1日早上10時正式通車。（圖／公路局提供，下同）

▲▼馬太鞍溪鋼便橋自114年10月18日開工後已於1月1日早上10時正式通車。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台9線232K馬太鞍溪橋在去年9月23日樺加沙颱風侵襲下遭洪水沖毀，東區養護工程分局搶修團隊在災後18天內即緊急完成溪床便橋通車，同時辦理安全度高的鋼便橋設計及發包，自去年10月18日開工後，已於今天（1日）早上10時正式通車。

▲▼馬太鞍溪鋼便橋自114年10月18日開工後已於1月1日早上10時正式通車。（圖／公路局提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局表示，鋼便橋施工期間經歷鳳凰颱風來襲影響工進，搶修團隊克服困難日夜趲趕，不到2個半月的時間，終於提前完工並於今天10點正式通車。

公路局林福山局長今天上午親自到場確認通車前設施並慰勉東分局工程同仁及廠商辛勞，同時感謝警察單位協助配合改道作業。

▲▼馬太鞍溪鋼便橋自114年10月18日開工後已於1月1日早上10時正式通車。（圖／公路局提供，下同）

東分局林分局長於現場簡報說明表示，目前各災後復建作業皆提前達成各階段目標，馬太鞍溪橋梁復建工程也於114年12月31號開工，復建橋梁採加大跨徑48-85公尺並抬高9公尺，以提升抗災能力，東分局已全力加速推動復建工程作業，另爲因應氣後變遷，將提高台9線馬太鞍路段的防災韌性，公路局會持續研議相關的研究級計畫研議並啟動。

▲▼馬太鞍溪鋼便橋自114年10月18日開工後已於1月1日早上10時正式通車。（圖／公路局提供，下同）

▲▼公路局林福山局長親自到場確認通車前設施並慰勉施工團隊辛勞。

馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道服務用路人，通車後為利馬太鞍溪水流順暢，臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合設置之導引標誌、標線、號誌及速限40。

▲▼馬太鞍溪鋼便橋自114年10月18日開工後已於1月1日早上10時正式通車。（圖／公路局提供，下同）

公路局提醒用路人隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統(https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，並注意收聽廣播訊息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

更多熱門

相關新聞

元旦升旗4千人齊聚　王惠美：盼彰化進步

元旦升旗4千人齊聚　王惠美：盼彰化進步

迎接中華民國115年元旦，彰化縣政府在鹿港鎮立體育場盛大舉辦「迎光啟程‧彰化飛揚」元旦升旗活動。雖然天氣寒冷，但仍吸引上千位鄉親熱情參與，現場還有公益園遊會、踩街巡遊和親子手作體驗，氣氛熱鬧滾滾。今年也是縣長王惠美任期最後一年，在致詞中細數過去7年的施政成果，強調縣府團隊會繼續衝刺，要讓彰化持續進步。

台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局」

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局」

新年第一天怎麼過？ 屏東2萬人升旗健走迎元旦

新年第一天怎麼過？ 屏東2萬人升旗健走迎元旦

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

關鍵字：

馬太鞍溪鋼便橋元旦通車雙向車道限速40公里

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面