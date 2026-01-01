馬太鞍溪鋼便橋元旦通車！雙向各1快1慢車道　限速40公里

▲▼馬太鞍溪鋼便橋自114年10月18日開工後已於1月1日早上10時正式通車。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台9線232K馬太鞍溪橋在去年9月23日樺加沙颱風侵襲下遭洪水沖毀，東區養護工程分局搶修團隊在災後18天內即緊急完成溪床便橋通車，同時辦理安全度高的鋼便橋設計及發包，自去年10月18日開工後，已於今天（1日）早上10時正式通車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局表示，鋼便橋施工期間經歷鳳凰颱風來襲影響工進，搶修團隊克服困難日夜趲趕，不到2個半月的時間，終於提前完工並於今天10點正式通車。

公路局林福山局長今天上午親自到場確認通車前設施並慰勉東分局工程同仁及廠商辛勞，同時感謝警察單位協助配合改道作業。

東分局林分局長於現場簡報說明表示，目前各災後復建作業皆提前達成各階段目標，馬太鞍溪橋梁復建工程也於114年12月31號開工，復建橋梁採加大跨徑48-85公尺並抬高9公尺，以提升抗災能力，東分局已全力加速推動復建工程作業，另爲因應氣後變遷，將提高台9線馬太鞍路段的防災韌性，公路局會持續研議相關的研究級計畫研議並啟動。

▲▼公路局林福山局長親自到場確認通車前設施並慰勉施工團隊辛勞。

馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道服務用路人，通車後為利馬太鞍溪水流順暢，臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合設置之導引標誌、標線、號誌及速限40。

公路局提醒用路人隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統(https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，並注意收聽廣播訊息。