國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩攜妻女慶跨年！13歲金主愛坐C位　「小手緊牽爸爸」看表演

▲▼ 金正恩、金主愛、李雪主出席平壤跨年晚會。（圖／路透）

▲ 父女牽著手觀賞演出。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩12月31日現身平壤大型跨年晚會，攜妻子李雪主及女兒金主愛出席，並特別安排援俄官兵家屬參與，新年演說則聚焦內政建設，全程未提及對美或對南韓等外交政策，分析認為是為即將召開的勞動黨第9次全國代表大會凝聚民心。

北韓官媒《朝中社》報導，這場在平壤五一體育場舉行的慶祝活動規模盛大，安排愛國歌曲、舞蹈表演和煙火秀。《勞動新聞》1日公開金正恩一家在台下觀賞演出的照片，可見13歲的金主愛坐在父親與母親中間，成為鏡頭焦點，與過去主要由金正恩在中間、金主愛在側的構圖明顯不同，引發韓媒關注。

父女倆在活動中互動頻頻，不僅牽著手觀賞表演，還一同擁抱援俄官兵的孩童，相較下和李雪主互動較少，被解讀為刻意營造權力世襲的象徵性畫面。

▲▼ 金正恩、金主愛、李雪主出席平壤跨年晚會。（圖／路透）

▲ 金主愛坐在父母中間。（圖／路透）

金正恩發表新年演說時高度讚揚人民軍，向派往俄羅斯作戰的官兵致敬，「人民軍將士去年也承受巨大苦難，以生命換來珍貴勝利，為後世樹立了英雄典範。」他也回顧2025年政績，強調「首都文明開發郊區，郊區轉變促進首都發展」，認為社會主義建設的全面發展已成功完成第一階段。

金正恩前一天也向人民軍官兵發送新年賀電，文中強調朝俄關係，「同志們犧牲奉獻的奮鬥，使朝鮮與俄羅斯的戰友情誼、親善關係和不敗同盟更加牢固」，並強調「同志們的身後有平壤和莫斯科」。據南韓國家情報院評估，截至去年9月，派往俄羅斯的北韓軍隊死傷人數約達2000人。

值得注意的是，美國總統川普過去一年數度釋出希望重啟雙邊對話的訊號，但金正恩在新年談話中隻字未提對美政策。分析認為，這反映金正恩將重心轉向內政整合，為預計年初召開的勞動黨第9次全代會做準備。此次大會將決定北韓未來5年重大對內外政策方向，包括核武發展、經濟建設等關鍵議題。

