地方 地方焦點

用泥土迎新年！身障學員手作植栽結訓　綠意中走向新人生

▲台南市勞工局身障農藝職訓班30日舉行結訓成果展，學員以親手完成的植栽作品迎接2026年到來。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局身障農藝職訓班30日舉行結訓成果展，學員以親手完成的植栽作品迎接2026年到來。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在歲末年終、迎向2026年的倒數時刻，臺南市政府勞工局為身心障礙者打造的農藝職訓課程，用最貼近土地的方式，替新年寫下溫柔註腳。勞工局委託伽碩企業有限公司辦理「農藝栽種與草本植物創作班」，30日舉行結訓成果展，學員們以親手完成的植栽作品，為自己也為城市種下新的希望。

這場結訓成果展少了制式流程，多的是學員們自然流露的自信與笑容。數個月來，他們用雙手與泥土對話，從基礎的土壤介質調配開始，一步步學會植栽養護與創作技巧，成果展現場宛如一座微型植物園，每一件作品都映照著學員努力走過的生命軌跡。

▲台南市勞工局身障農藝職訓班30日舉行結訓成果展，學員以親手完成的植栽作品迎接2026年到來。

勞工局長王鑫基表示，學習沒有終點，但每一個轉變的階段都值得被看見、被銘記。現場展示的草本植栽，正是學員反覆練習後的專業成果縮影，這場成果展不只是課程的終點，更是迎接新年的第一份厚禮，也代表市長黃偉哲將新年祝福親自送到學員手中，期盼大家在新的一年開啟人生新歷程。

伽碩企業有限公司執行長郭明洽指出，職業訓練的終極目標，不只是技能移轉，而是協助學員重建「尊嚴」與「價值」。在2026年即將到來之際，這群新生代綠色職人，已準備好用專業與愛心，為自己也為社會編織新的可能。

參與課程的學員背景多元，有學員在課程初期因輔具尚未到位，單位即時提供放大鏡等替代設備；也有學員在學習過程中感到壓力，輔導員主動介入穩定情緒。透過專業師資與支持系統，學員逐步從基礎扎根，進階到植栽與草本創作實務。

▲台南市勞工局身障農藝職訓班30日舉行結訓成果展，學員以親手完成的植栽作品迎接2026年到來。
成果展中，昂然挺立的上板鹿角蕨展現堅韌生命力，細緻構圖的乾燥花藝則流露對美感的追求，這些作品早已超越課堂作業，而是學員傾注心力的生命結晶。

勞工局就業促進科表示，學員們並未將成果停留在教室，而是選擇將喜悅轉化為祝福。此次結訓結合成果發表與義賣活動，所有作品全數售出，所得將捐贈給「台南市勞工志願服務協會」，期盼讓從綠意中淬煉出的力量，回饋給更多需要溫暖的家庭。

▲台南市勞工局身障農藝職訓班30日舉行結訓成果展，學員以親手完成的植栽作品迎接2026年到來。

勞工局期許學員們記住這份破土而出的力量，在新的一年持續向前，不論就業或創業，都能帶著這段與土地同行的經驗，穩穩走出屬於自己的人生道路。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

半年790小時苦練不白費慢飛天使清潔職訓結訓自信迎向職場

半年790小時苦練不白費慢飛天使清潔職訓結訓自信迎向職場

台南市勞工局持續為身心障礙者打造「希望家園」，落實市長黃偉哲「希望家園、幸福宜居」的施政願景，今年委託台南市私立天主教瑞復益智中心辦理「環境清潔維護班A」，歷經半年、共計790小時的密集職業訓練，10位心智障礙學員順利完成課程，29日舉行結訓典禮，帶著一技之長，準備踏入職場迎向人生新階段。

台南市勞工學苑手作巴斯克蛋糕嚐幸福

台南市勞工學苑手作巴斯克蛋糕嚐幸福

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

高雄港建港117週年暨港務家庭日系列活動　手作、捐發票公益等

高雄港建港117週年暨港務家庭日系列活動　手作、捐發票公益等

紫南宮馬年錢母亮相！12／31開放排隊

紫南宮馬年錢母亮相！12／31開放排隊

