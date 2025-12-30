獨／中山大學實驗室傳疑似麻疹個案！233人匡列追蹤　檢驗結果曝

▲國立中山大學實驗室傳出疑似麻疹個案引起恐慌，不過檢驗結果排除。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄中山大學實驗室爆疑似麻疹群聚！《ETtoday新聞雲》接獲獨家投訴，爆料民眾表示，有4名校外人士日前到中山大學進行教育訓練，卻突然接獲校內有麻疹個案，導致除了這4人之外，還有大批實驗室人員都被列為追蹤對象。高雄市衛生局證實接獲通報有疑似麻疹個案，匡列233人，但該名個案檢驗結果在今日出爐，為陰性，因此233名接觸者全數解除自主健康監測。

爆料民眾控訴，中山大學跟高醫大在教學研究方面有深度合作關係，兩方實驗室人員經常流動，高醫大又延伸醫學中心體系，然而校方、衛生局卻沒有做好疫情控管，導致校外人士與疑似個案接觸後，大批人員突然被通知列為麻疹個案匡列對象。

疑似個案檢驗出爐 233人解除自主監測

高雄市衛生局證實，28日曾接獲醫院通報，有一名疑似麻疹個案，職業為業務人員，18日出現咳嗽流鼻水症狀，28日下午到醫院就醫，通報疑似麻疹。個案檢體於今日經疾管署綜合檢驗結果「陰性排除」，原由衛生局所匡列接觸者，計233名全數解除自主健康監測。

全台疑似病例破千 高雄市今年無本土案

依據衛生福利部疾病管制署統計，今(114)年全國累計通報疑似麻疹計1217例，其中高雄市佔214例，全國確診53例(含境外移入34例，本土19例)，高雄市境外移入4例，無本土案。

麻疹傳染力極強 與個案同處密閉空間即有風險

由於麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹個案可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，即會被匡列接觸者。

衛生局指出，匡列接觸者是重要的防治工作，透過正確的接觸者匡列與追蹤，可有效阻斷麻疹於社區中之傳播鏈，防止疫情擴散。提醒民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險。