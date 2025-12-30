2025世原運南投隊奪總排行榜第二　賽德克族包辦2金

▲南投原民健兒勇闖2025世原運，成績亮眼。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣首次舉辦「世界原住民族傳統運動大會」於日前圓滿落幕，南投縣代表隊於10國強敵環伺下勇奪2金、2銀、3銅，亦獲總排行榜第二名，包括賽德克族洪英華於傳統摔角、王振輝等4名選手在撒網團體賽中分別摘下金牌，表現亮眼。

慶功宴及頒獎儀式28日在南投市舉行，縣長許淑華親自表揚獲獎選手並頒發獎助金，仁愛、信義及魚池3鄉公所也分別加碼獎金；縣議員全文才、石慶龍、林庭秝，信義鄉長全志堅、仁愛鄉長江子信、魚池鄉長劉啟帆，仁愛鄉民代表會主席洪文全、魚池鄉民代表會副主席王若嵐及多位鄉民代表和村長都到場觀禮。

許淑華說，此次運動大會是臺灣首次主辦的國際級原民盛會，共有美國、加拿大、紐西蘭、日本等10國，28隊及約1100名選手參賽，該縣派出「賽德克族」、「邵族」與「布農族」三支代表隊；其中賽德克族代表隊在體力與技巧並重的項目中，洪英華奪得傳統摔角（70-85公斤組）金牌，王振輝、曾明豪、李月英、許秀珍在撒網團體賽中默契十足，摘下第二面金牌，曾伯郎與黃天明也分別在摔角與射箭項目中獲銀、銅牌。

布農族代表隊則派出呂芝皓與伍瑞奇參加傳統摔角項目，雙雙摘銅，充分展現「布農腿」的堅韌精神；邵族代表隊的丹林志成在傳統划艇個人男子組中奪銀，該族代表隊在拔河項目亦有優異表現。

許淑華指出，為讓南投代表隊能無後顧之憂的在競技場上發揮實力、爭取佳績，除原民會補助經費約90萬元，不足經費則由縣府補助；選手們不僅在運動競技上展現卓越體能，更成功地將南投原民的勇氣與文化之美推向國際舞台，她期許每位選手都能成為「文化使者」，繼續在世界舞台展現兼具傳統智慧與現代活力的身影。

2025 世界原住民族傳統運動大會南投縣得獎名單如下：

• 金牌：傳統摔角 70-85 公斤組，洪英華（賽德克族）；撒網團體賽公開男女混合組，王振輝、曾明豪、李月英、許秀珍（賽德克族）。

• 銀牌：傳統摔角 70 公斤以下組，曾伯郎（賽德克族）；傳統划艇個人男子組，丹林志成（邵族）

• 銅牌：傳統射箭個人男子組，黃天明（賽德克族）；傳統摔角 80-100 公斤組，呂芝皓（布農族）；傳統摔角 70 公斤以下組，伍瑞奇（布農族）。