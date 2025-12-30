解放軍「俯瞰台北101照」生成的？PTT創世神曝真實空拍照

▲央視畫面稱，解放軍無人機拍到台北101。（圖／翻攝央視新聞）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國解放軍東部戰區「圍台軍演」進入第二天，央視報導稱「無人機拍到台北101」、「隨時到台北」。不過，台灣軍事粉專抓包「無人機空拍照」疑似擷取自台灣監視器，「PTT創世神」杜奕瑾則質疑是AI生成照，並曝光自己剛好曾拍過該角度的照片，「放上來給大家看真實的台灣與比例，漂亮多了。」

央視新聞微博29日轉發一段標示著「現場視頻」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。

PTT創世神質疑「生成照」 曝真實空拍照

看到畫面後，杜奕瑾卻不禁質疑，「解放軍文宣用生成照片？」分析道「淡水河口硬漢嶺高度是616公尺，相對台北101是509公尺。台北101在信義計劃區，從淡水河口的視角這個比例明顯不對勁。」

文中附上另一張照片，「剛好這個角度，我也剛從空中拍過，放上來給大家看真實的台灣與比例，漂亮多了」，最後他感性表示，「感謝國軍守護台灣。」

▲PTT創世神曝光空拍真實比例。（圖／翻攝自FB／杜奕瑾）

貼文引發討論，「每朵雲下方都暗暗的，只有101特別打亮一條白光，也太假」、「都不知道台北人竟然蓋出巴別塔了」、「所以那個101怎麼那麼大」、「感謝把台北101蓋成台北1001」、「實在也無須跟著嗨～如今這個世界，是有圖也不見得會有真相。」