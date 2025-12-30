亞太創意學院公益董事集體請辭　控教育部杯葛校產歸公

▲不滿教育部行政怠惰致校產無法順利歸公，亞太公益董事暨監察人全體總辭抗議。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

亞太創意技術學院已經熄燈6年，但高教工會今（30日）出面控訴，教育部草率同意亞太停辦後即採取「放生」態度，因教育部行政怠惰，導致校產無法順利歸公，亞太公益董事暨監察人更全體總辭以示抗議，並提出兩點呼籲，要求行政機關應主動出面協調，確保校產不被財團蠶食，落實公共資產回歸社會。

位於苗栗的亞太創意技術學院，2019年8月1日遭教育部勒令停辦，至今熄燈已超過6年，第十屆董事會在2022年6月根據退場條例與私校法解散學校，並由苗栗地方法院核准清算人就任，正式進入清算程序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，高教工會今天與亞太公益董事暨監察人聯袂召開記者會，批判教育部行政怠惰。高教工會表示，教育部草率同意亞太停辦後卻採取「放生」態度，任由原經營者擺爛近三年，導致多名教師無薪可領、資遣無門。本屆公益董事上任後雖完成資遣退場任務，卻在清算階段頻遭阻礙。

亞太公益董事會表示，董事會主張校產應順利「歸公」，但教育部身為主管機關，不僅未全力協助，更以「無實質進展」為由拒絕撥補必要經費，以此施壓強迫校產「公開標售」。公益董事認為教育部的強硬立場，恐使董事會蒙受「校產歸公不力」遺憾，甚至遭質疑「圖利財團」，為捍衛清廉立場，公益董事暨監察人決定集體請辭以示抗議。

高教工會更與公益董事暨監察人提出「行政機關應介入、守護公共資源」等兩點呼籲，要求相關行政機關應主動出面協調，而非消極抵制，同時必須確保校產不被財團蠶食，落實公共資產回歸社會初衷。

教育部則回應，亞太學院因財務狀況不佳停招停辦，學校已無可用資金，清算作業迄今已逾3年仍未能完成，清償教職員欠薪、發放慰助金及目前行政人員薪資等均由退場基金墊付。亞太校地部分面積因私人產權爭議及面積小、順向坡等因素，故無政府機關表達承接意願。在此情況，只能透過公開標售，並無圖利特定人可能。

教育部指出，退場基金從112年起持續協助法人所需經費，惟清算無實際進度，依退場基金管理會決議無法再予撥款，未來只能處分校地清償債務，並將剩餘現金捐贈公家，才能完成清算程序。目前尚未收到清算人正式提交的請辭文件，若收到後將依據私校法規定，向法院聲請重新選任清算人，讓亞太法人得以順利清算完結。