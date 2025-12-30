　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

亞太創意學院公益董事集體請辭　控教育部杯葛校產歸公

▲▼不滿教育部行政怠惰，導致校產無法順利歸公，亞太公益董事暨監察人全體總辭抗議。（圖／高教工會提供）

▲不滿教育部行政怠惰致校產無法順利歸公，亞太公益董事暨監察人全體總辭抗議。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

亞太創意技術學院已經熄燈6年，但高教工會今（30日）出面控訴，教育部草率同意亞太停辦後即採取「放生」態度，因教育部行政怠惰，導致校產無法順利歸公，亞太公益董事暨監察人更全體總辭以示抗議，並提出兩點呼籲，要求行政機關應主動出面協調，確保校產不被財團蠶食，落實公共資產回歸社會。

位於苗栗的亞太創意技術學院，2019年8月1日遭教育部勒令停辦，至今熄燈已超過6年，第十屆董事會在2022年6月根據退場條例與私校法解散學校，並由苗栗地方法院核准清算人就任，正式進入清算程序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，高教工會今天與亞太公益董事暨監察人聯袂召開記者會，批判教育部行政怠惰。高教工會表示，教育部草率同意亞太停辦後卻採取「放生」態度，任由原經營者擺爛近三年，導致多名教師無薪可領、資遣無門。本屆公益董事上任後雖完成資遣退場任務，卻在清算階段頻遭阻礙。

亞太公益董事會表示，董事會主張校產應順利「歸公」，但教育部身為主管機關，不僅未全力協助，更以「無實質進展」為由拒絕撥補必要經費，以此施壓強迫校產「公開標售」。公益董事認為教育部的強硬立場，恐使董事會蒙受「校產歸公不力」遺憾，甚至遭質疑「圖利財團」，為捍衛清廉立場，公益董事暨監察人決定集體請辭以示抗議。

高教工會更與公益董事暨監察人提出「行政機關應介入、守護公共資源」等兩點呼籲，要求相關行政機關應主動出面協調，而非消極抵制，同時必須確保校產不被財團蠶食，落實公共資產回歸社會初衷。

教育部則回應，亞太學院因財務狀況不佳停招停辦，學校已無可用資金，清算作業迄今已逾3年仍未能完成，清償教職員欠薪、發放慰助金及目前行政人員薪資等均由退場基金墊付。亞太校地部分面積因私人產權爭議及面積小、順向坡等因素，故無政府機關表達承接意願。在此情況，只能透過公開標售，並無圖利特定人可能。

教育部指出，退場基金從112年起持續協助法人所需經費，惟清算無實際進度，依退場基金管理會決議無法再予撥款，未來只能處分校地清償債務，並將剩餘現金捐贈公家，才能完成清算程序。目前尚未收到清算人正式提交的請辭文件，若收到後將依據私校法規定，向法院聲請重新選任清算人，讓亞太法人得以順利清算完結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

台中人快看！現金補助5千買廚餘機

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

更多熱門

相關新聞

台南5G新科技學習計畫成果亮眼8校全數獲教育部殊榮

台南5G新科技學習計畫成果亮眼8校全數獲教育部殊榮

教育部日前於國立高雄大學舉辦「114學年度上學期5G新科技學習推廣計畫南區成果交流會」，來自11縣市、51所計畫學校齊聚展示教學成果，台南市共有8所學校獲選參與並全數獲獎，在課程設計、教學創新與學習成效上表現亮眼，展現新科技教育的豐碩成果。

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

葉丙成違反《性侵害防治法》挨罰5萬　教育部：尊重北市府裁處

葉丙成違反《性侵害防治法》挨罰5萬　教育部：尊重北市府裁處

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

關鍵字：

亞太學院教育部行政怠惰高教工會公益董事

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面