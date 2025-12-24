　
政治

就職7週年　雲林縣長張麗善：智慧治理再邁新里程

▲雲林縣政府舉辦「AI公文×YunlinGPT聯合啟航記者會」，宣告智慧治理邁入新里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府舉辦「AI公文×YunlinGPT聯合啟航記者會」，宣告智慧治理邁入新里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（24）日舉辦「縣長就職7週年—雲林AI公文×YunlinGPT聯合啟航記者會」。現場不僅邀請鴻海團隊分享專為地方政府打造的「YunlinGPT」，縣府也與帝緯同步發表公文AI系統與五大首長信箱RPA＋AI自動化流程，並策展各局處AI應用成果，展現跨領域整合、從行政內部到民眾服務升級的治理新樣貌。

縣長張麗善表示，雲林的進步與起飛，始終與智慧科技並行，但科技不是冰冷的數據堆疊，而是讓公務人員更有效率、讓鄉親生活更安全安心的工具。她指出，雲林從傳統農業大縣出發，透過智慧科技逐步推進農業、教育、產業、交通、基礎建設與社會福利等面向，縮短城鄉差距，回應人口結構改變、產業競爭、氣候變遷與治理日益複雜的挑戰。

雲林也是非六都中，唯一同時獲得ICF智慧城市社群認證，並實際參與ICF全球高峰會的地方政府，顯示其治理模式具備穩定性與可複製性。近年來，雲林在國際舞台亦屢有斬獲，包括榮獲WITSA獎項的「守護者聯盟」數位醫療計畫，以及在APICTA Awards拿下銀牌的模組化智慧無人養殖船，成功將AI與感測技術導入農漁業現場。

在行政賦能上，縣府深化與鴻海合作，推出「YunlinGPT」，以鴻海具備算力與演算法優勢的FoxBrain大語言模型為基礎，結合縣府提供的去識別化資料，打造專屬於雲林的「公文大腦」。透過AI協助整理法規、彙整資料與輔助撰寫，讓公務同仁從大量重複性工作中解放，將時間回歸政策思考與服務縣民本身。

為讓AI真正走進公務體系，縣府由計畫處統籌，訓練近九百多萬筆公文、四千三百筆法規與行政規範資料，建置AI公文系統，導入智慧分派、公文知識庫檢索與AI例稿生成三大模組。過去仰賴人工搜尋與彙整，不僅耗時，也容易因資訊落差影響決策品質，如今透過AI協助，分散在各單位的經驗與案例得以快速調用，新進同仁也能站在制度累積的肩膀上工作。

在民眾服務端，雲林全國首創「五大首長信箱RPA＋AI自動化流程」，透過AI即時分析來信內容，自動判斷案件性質並分派至正確單位，同步完成案件建檔與資料紀錄，在資安落地部署的前提下確保民意資料安全。原本每件需人工約三分鐘的分文作業，現在縮短至約二十秒，效率大幅提升，這不只是單一工具，而是一整條行政流程的再設計。

在第一線服務上，縣府稅務局與地政處合作建置的稅務地政智慧型服務機，已設置於斗六總局、虎尾分局與北港分局，提供多項即時查詢與申辦功能，搭配行動裝置與線上系統，逐步擴充行動支付與數位申辦，讓公共服務不再受限於時間與地點。

公共安全治理方面，警察局建置AI巡防指揮中心，結合影像辨識即時反應；水利處推動智慧防汛平台；環保局建構環境智慧決策系統，使治理模式從事後處理轉向事前預判，並連續五年獲得智慧城市獎項肯定。
在農業、教育與社區治理上，張麗善指出，縣府推動氣候調適農業示範，精進「雲林農情通」AI淹水預報，並透過「雲林小智」整合生活資訊，將資料轉化為農民真正用得到的決策工具。她也特別感謝中央氣象署長期提供穩定且高品質的氣象數據。

中央氣象署署長呂國臣表示，透過歷史降雨資料結合AI演算，可預測降雨與淹水變化，未來將持續與縣府合作，提供更多預報與預警資料，提升縣民生活保障。

鴻海科技集團董事長特助林鴻傑表示，能與雲林縣府合作智慧城市2.0深感榮幸，「YunlinGPT」的關鍵在於縣府願意支持並提供資料訓練模型，這是其他合作案例中少見的基礎。他期盼透過智慧治理、智慧安全、智慧醫療、智慧生活、智慧教育與智慧經濟六大領域，讓科技真正成為公務同仁的助力，也讓民眾感受到便利與安全。

張麗善也再次感謝縣府團隊七年來群策群力，累積獲得海內外超過一千座獎項，並感謝鄉親長期的支持與鼓勵，這些榮耀屬於所有雲林人。她強調，縣府將以「AI公文×YunlinGPT×五大首長信箱RPA＋AI自動化流程」為重要里程碑，持續推進科技治理與智慧行政，攜手產業與科技夥伴，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。

▲雲林縣政府舉辦「AI公文×YunlinGPT聯合啟航記者會」，宣告智慧治理邁入新里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府舉辦「AI公文×YunlinGPT聯合啟航記者會」，宣告智慧治理邁入新里程碑。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

12/22 全台詐欺最新數據

