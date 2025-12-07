漲1成照樣搶！台中飯店圍爐宴破3萬　豪客一口氣訂4桌

▲台中李方艾美酒店今年圍爐宴專案價格雖調漲約10%，桌菜含服務費後總價衝破3萬元，但買氣絲毫不受影響。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

年底搶訂圍爐宴大戰開打！儘管距離2026馬年還有一段時間，台中星級飯店的除夕桌位已悄悄引爆預訂潮。其中，台中李方艾美酒店今年圍爐宴專案價格雖調漲約10%，桌菜含服務費後總價衝破3萬元，但買氣絲毫不受影響，甚至有熟客一口氣就豪訂4桌，顯見其強大吸引力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年李方艾美主打「馬年食力派」，最大亮點就是饕客敲碗已久的「樂美中餐廳」在除夕夜限定回歸。（圖／記者游瓊華翻攝）



今年李方艾美主打「馬年食力派」，最大亮點就是饕客敲碗已久的「樂美中餐廳」在除夕夜限定回歸。業者表示，樂美中餐廳將端出「一品刺參吉品6頭鮑魚」、「日月魚火烔花膠筒雞湯」等經典豪華菜色，讓老顧客重溫升級版的團圓味。

除了經典中式桌宴，想熱鬧過節的家庭則可選擇高空宴會廳。現場不僅有Live Band、奇幻魔術秀，還設置了拍貼機與手寫春聯體驗，氣氛直逼跨年派對。菜色同樣不馬虎，端出雙醬起司焗龍蝦、梅菜蔗筍富貴圓蹄等氣派料理，餐後還有豪華住宿券等摸彩活動，驚喜連連。

若是偏好自由選擇的小家庭，新食譜全日餐廳則提供豐盛自助餐，除夕當晚每位賓客還可享用「雙醬焗烤龍蝦」與「佛跳牆」精緻位上餐，兼顧儀式感與用餐彈性。業者透露，由於熱門時段與包廂詢問度極高，建議民眾最好提前規劃，12月31日前預訂桌宴還享早鳥優惠，手腳太慢恐怕就訂不到了。