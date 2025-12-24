年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店寵物住房搶攻春節市場

▲從年菜到尾牙、從人到毛孩 全國大飯店春節商機全面開花。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

年節腳步逼近，外帶年菜與家庭聚餐提升。不少家庭選擇「不開火、輕鬆圍爐」，加上小家庭化與外食比例提高，外帶年菜成為熱門選項。台中全國大飯店觀察，常溫外帶年菜預購詢問明顯增加，且初一至初五的內用聚餐訂位持續成長，成為春節檔期的重要動能，整體營運表現預估可望較去年同期成長約一成。

全國大飯店今年推出兩款外帶常溫年菜組合，分別為10人份「鴻運經典」與5至6人份「精裝組合」，即日起開放預購至大年初四。「鴻運經典」集結團圓拼盤、老酒醉大蝦、遵古花膠佛跳牆、碧綠雙冬元寶、避風塘金鯧魚、金華竹笙瑤柱燉雞及荷香鮑魚米糕等多道年節佳餚，每套優惠價10,999元。

▲隨著「毛孩即家人」觀念逐漸成為主流，攜帶寵物同行的旅遊與返鄉需求明顯增加。（圖／記者游瓊華翻攝）

「精裝組合」則精選四道主菜搭配港式叉燒包，份量更貼近小家庭需求，每套5,999元。兩款年菜皆採常溫取貨、加熱即食設計，並可加購牛肉麵禮盒與臘味蘿蔔糕，於2026年1月15日前完成預購，還可加贈飯店年銷千盒的招牌牛肉麵常溫禮盒，搶攻送禮與自用市場。

內用餐飲方面，除夕圍爐宴已全數滿席，初一至初五推出的「春節團圓宴」訂位持續成長，每桌15,000元起，菜色涵蓋迎春納福團圓盤、御膳鮑魚佛跳牆、御品烏參東坡肉與鴻運乾燒蒸龍蝦等應景料理，滿足家庭聚餐與親友相聚需求。

企業聚餐市場同樣熱絡，全國大飯店推出「尾牙春酒專案」，週一至週四每桌9,888元加一成服務費，週五至週日11,888元加一成，內容包含無限暢飲、卡拉OK與滿額贈禮。宴會日前一個月預訂11,888元以上桌宴，還可加贈哈根達斯迷你杯冰淇淋。擁有大片落地窗與自然採光的草悟廳，長年是台中企業舉辦尾牙春酒的熱門場地。

在住宿趨勢上，隨著「毛孩即家人」觀念逐漸成為主流，攜帶寵物同行的旅遊與返鄉需求明顯增加。全國大飯店今年暑假啟用寵物友善樓層，開放犬貓牽繩落地、可自由上床，並以專屬樓層與完善備品服務吸引毛孩家庭入住。看好市場需求，上月起再啟用多間大坪數房型，可同時接待三隻大型犬及四至五位家庭成員，客房內備有迎賓禮、寵物床墊與食器，並透過樓層區隔與備品分流，兼顧住宿品質與其他旅客感受。

飯店指出，春節期間訂房詢問明顯增加，草悟道周邊聚集多家寵物友善商場與餐廳，形成一站式的毛孩旅遊生活圈，進一步帶動家庭型與寵物同行住宿需求。整體而言，今年春節在年菜、節慶餐飲、企業尾牙春酒與寵物住房多引擎帶動下，整體營收有望較去年同期成長約一成。飯店也同步開放年度住宿優惠，因應走春、返鄉與城市輕旅行需求，並以完善分流管理，讓毛孩家庭與一般旅客都能安心入住。

▲不少家庭選擇「不開火、輕鬆圍爐」，加上小家庭化與外食比例提高，外帶年菜成為熱門選項。（圖／記者游瓊華翻攝）