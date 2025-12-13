　
社會 社會焦點 保障人權

屏東已婚男警「過度關心」女警辭職　警方：不算性騷擾

▲屏東縣政府警察局 。（圖／資料照）

▲屏東警遭爆有已婚男巡官對女下屬「太關心」，讓女下屬備感壓力。（圖／資料照）

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

屏東縣警察局今年7月爆出有男警用手機偷拍女警如廁，11月又傳出有偵查隊長涉嫌霸凌女警遭調查，日前臉書粉專「靠北Police 」再爆料，屏東某分局有巡官騷擾女警，導致女警辭職。對此，屏東縣警局回應，該案由分局長官主動送縣警局性平審議會調查，認定性騷擾不成立，未來也會強化性平教育與申訴保護機制，對不當行為「零容忍」。

「靠北Police 」日前有網友投稿，指「靠北屏東國偉大督察科，某個分局發生巡官騷擾女警案件，女警已因受不了而辭職數月了，至今當事人都沒有任何調整，而且巡官之前在他單位也是因為騷擾女警而被調去該單位，最扯的是竟然還在督察組，這⋯是什麼神邏輯」，質疑「這是官官相護，還是某種職場霸凌呢？過度關心、過度解讀、還是性騷擾」，要大家評評理，引發網友熱議。

▲▼屏東縣警察局男警涉性騷女下屬。（圖／翻攝自「靠北Police 」）

▲網友投稿指出屏東縣警察局男警涉性騷女下屬，引發議論。（圖／翻攝自「靠北Police 」）

據了解，該案女警先向分局長提出辭職，經分局長慰留，得知女警遭一名已婚男巡官不時噓寒問暖「過於關心」，男巡官得知女警喜好，還想「陪伴她」跟著學，讓女警覺得不舒服且備感壓力，萌生辭職念頭，加上有其他生涯考量，因此在10月初離職。分局長也主動將本案送交性平委員會調查，但因沒有查出言語、文字與碰觸等性騷擾的行為，因而調查判定性騷擾不成立。

警方回應，該案於2025年8月29日經分局長主動關心，發現該男警疑涉不當行為後即依程序受理，除了送警察局調查外，也立即採取隔離措施，調整雙方辦公位置並提供申訴人心理諮商、法律諮詢等協助。同年10月6日警察局性平審議會調查後，認定性騷擾不成立；另外界關注的職場霸凌部分，當事人未提出申訴，但警方仍主動調查，也未發現相關情形。

警方強調，對任何不當行為秉持「零容忍」原則，將持續強化性平教育與申訴保護機制，確保職場安全及友善工作環境。

12/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

議員受訪一半「手伸女記者領口」

議員受訪一半「手伸女記者領口」

波蘭國會議員史庫基維奇（Wojciech Skurkiewicz）10日在國會大廈接受電視台採訪時，突然把手伸到女記者胸前，企圖關閉對方夾在領口的麥克風，離譜行徑全被鏡頭拍下。

女抱怨丈夫床事不行　對兒子朋友露胸猥褻

女抱怨丈夫床事不行　對兒子朋友露胸猥褻

游泳教練傳不雅訊息性騷學生　手機藏裸照

游泳教練傳不雅訊息性騷學生　手機藏裸照

她求打蟑螂　色男偷拍內褲代價賠12萬

她求打蟑螂　色男偷拍內褲代價賠12萬

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

關鍵字：

標籤:屏東警察性騷擾職場霸凌女警辭職性平調查

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

