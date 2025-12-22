　
總統要求員警加強反恐訓練　前警員：單警執勤、沒裝備怎反恐？

▲張文奔頂樓遭警方圍捕畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張文事件受到社會極大討論，針對總統賴清德要求員警強化反恐訓練，石明謹給出看法。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者柯振中／綜合報導

張文犯下北捷台北車站、中山商圈血案後引起社會震驚，總統賴清德對此要求強化反恐訓練。對此，曾任警職的球評石明謹指出，當前警政體系存在勤務過多卻效益不彰的情況，導致人力被分散、員警長期處於停休、管休與頻繁召回的狀態，反而削弱整體應變能力，「假設練了一堆反恐訓練，但你出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？」

勤務過多成隱憂

石明謹表示，若能減少無效勤務，例如降低不必要的交整崗次數，就可能騰出時間增加巡邏量能。他指出，員警日常被大量瑣碎協助事項占用，當同時間發生重大案件時，人力自然不足，長期下來只會加重基層負擔。

他進一步指出，人力補充永遠有限，但現行制度往往在補人後就規劃更多新勤務，而非減輕既有壓力，缺乏休整、輪替與預備人力的整體規畫，導致員警一旦閒下來就被視為浪費人力。

▼張文事件以後，總統賴清德要求員警加強反恐訓練。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼張文墜樓身亡。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

訓練流於形式

談及訓練制度，石明謹認為，常訓時數與內容不足，卻過度強調態度、氣勢與表現，缺乏實質訓練時間。他直言，半年才進行一次訓練，卻要求具備反恐能力，實際效果有限，與平時持續訓練的特警單位本質不同。

他也指出，訓練不應作為評比或比賽，否則只會增加壓力，卻無助於建立基礎能力。輸了被責備、贏了沒有實質改變，對一般員警而言，是否真正學到東西才是重點。

▼總統賴清德要求員警加強反恐訓練，石明謹認為，半年進行一次訓練，要求具備反恐能力，實際效果有限。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方在台北小巨蛋周遭捷運站出入口佈署持長槍警力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

見警率非解方

對於提升見警率的作法，石明謹表示，多項研究已指出其成效有限。犯罪者看到警力集中，並不會降低犯罪，而是轉移至警力較少的地點，因為整體警力是固定的。

他舉例，若在捷運站大量增加站崗人力，其他區域的警力勢必被稀釋，與其如此，不如將部分人力轉為巡邏警網，提升整體機動性。

▼石明謹表示，若在捷運站增加大量站崗人力，其他區域的警力勢必被稀釋。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方在台北小巨蛋周遭捷運站出入口佈署持長槍警力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

單警風險未解

石明謹也提到，單警服勤仍是台灣警察的常態，即使曾在重大案件後短暫改為雙警，最終仍回到原本模式。他指出，員警在單獨執勤且裝備不足的情況下，自身安全都難以確保，「假設練了一堆反恐訓練，但你出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？」

他預測，未來可能出現反恐演練與年度評比的形式化流程，員警定期上課、排隊演示動作，但實際對執勤安全與任務完成度幫助有限，基層仍難以理解訓練真正目的。

 
12/19 全台詐欺最新數據

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

針對兇嫌張文在台北捷運隨機傷人事件，時代力量黨主席王婉諭表示，事件帶來大量負面情緒，讓許多人難以承受，也使社會集體陷入低潮，但在案發的過程中，也能看見人性的光芒。她呼籲民眾優先照顧自身情緒，必要時暫離社群、好好休息，並強調「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱」，提醒社會在安全感之中，也必須正視突如其來的風險與衝擊。

葉毓蘭：游錫堃退休太久不知警政改革

葉毓蘭：游錫堃退休太久不知警政改革

杜特蒂擬派兵至大陸接受反恐訓練

杜特蒂擬派兵至大陸接受反恐訓練

柯P「行動派出所」政策轉彎！

柯P「行動派出所」政策轉彎！

關鍵字：

反恐訓練警察勤務張文事件單警風險警政改革

