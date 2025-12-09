　
地方 地方焦點

中橫2路段將進行邊坡刷坡施工　12 /11起至月底實施交通管制

▲中橫公路155.8K將進行邊坡刷坡施工，自12 ／11起至月底整點放行10分鐘交通管制。（圖／公路局提供）

▲中橫公路155.8K將進行邊坡刷坡施工，自12 ／11起至月底整點放行10分鐘交通管制。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路嵩山隧道附近及薛家場附近2路段將進行邊坡刷坡施工，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段為維護人車安全，施工期間將實施交通管制。

東區養護工程分局說明2處管制路段期程及措施如下：
台8線150k+700（嵩山隧道附近）邊坡刷坡，於12月11日至12月31日，每日08:00~17:00採機動管制放行，假日也實施交通管制。
另台8線155k+800 （薛家場附近）於12月11日至12月31日，每日08:00~17:00採整點放行10分鐘（如08:00~08:10、09:00~09:10…），假日也實施交通管制。

養護工程分局提醒用路人行經施工路段，請配合現場交管人員指揮通行，災害搶修造成不便，敬祈見諒。

公路局呼籲用路人行駛山區道路，出發前宜充分掌握沿線交通狀況，並考量配合道路管制措施做好行程規劃及早動身，以免影響行程；山區道路路況多變，行程規劃宜有預備方案。

民眾請多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」與收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。 

中橫2路段將進行邊坡刷坡施工　12 /11起至月底實施交通管制

