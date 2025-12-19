台大修改招生規定　入學資料造假「最重移送法辦」

▲台大在教務會議上通過，入學資料造假可取消資格，最重可移送法辦。（圖／記者許敏溶攝）

台大在今年招生過程中，接連發生考生因科展抄襲或入學資料涉假，遭撤銷入學資格案例。為避免類似情況重演，台大今（19日）在教務會議通過修正招生規定，若考生報考資料造假，不論是錄取前、入學後或畢業後等均可追究，包括取消入學資格或學位，且所有招生管道全面適用，情節重大者則會函送司法單位。

台大在114年招生時，有私校高中生透過申請入學管道卻被發現學習歷程檔案造假，另有一名女高中生雖錄取台大醫學系，但科展涉嫌抄襲，兩人先後遭到台大撤銷資格。

不過，為避免類似事件重演，台大今天在教務會議上修法通過修正招生規定第11條，明定考生若是報考資格不符規定，或者所繳證件與資料有假借、冒用、偽造、變造、考試舞弊或其他影響入學公平性等情事，在報名後錄取前查覺者，取消報名資格，在錄取後未註冊前查覺者，則取消其錄取資格。

台大進一步表示，若是學生註冊入學後才被發現，校方也會開除學籍，且不發給與修業有關證明文件；畢業後才被發現者，則撤銷其學位並註銷學位證書，情節重大者則會函送司法單位查辦。

台大強調，招生規定修正後，不止繁星推薦、申請入學等三大招生管道適用，而是所有學士班招生管道全部一體適用。招生規範修正後會儘速提報到教育部，原則上適用明年各項招生管道。