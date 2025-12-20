　
遇到恐怖攻擊怎麼辦？醫曝「小橘書」這4頁必看　教如何自救、互救

▲▼ 。（圖／翻攝自「全民安全指引」網頁） 

▲小橘書有說明如何自救、戶救。（圖／翻攝自「全民安全指引」網頁，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店攻擊民眾，造成4人死亡。此事讓許多民眾感到恐慌，ICU醫師陳志金發文表示，面對這種突發危機，很多人可能不知該如何因應，所以他也特別點出「小橘書」其中4頁的內容，「守護家園需要大家一起來」。

昨日在台北市發生攻擊事件後，許多人感到不安，ICU醫師陳志金再臉書粉專發文表示，台灣長期屬於相對安定的生活環境，對於突如其來的危機，可能沒有什麼準備，也不知道該怎麼因應，所以現在可以做的，就是和長輩、孩子一起了解，當發生重大災難、事故危機時，有什麼可以先做、先準備。

遇到攻擊事件如何自救？　 全民安全指引「12、13頁」必看

「台灣全民安全指引」11月19日起家戶普發，預計明年1月5日前發送到全國家戶。陳志金指出，大家可以拿「小橘書」出來翻，特別查看以下幾頁的內容，「守護家園需要大家一起來」。

第12頁：毒化物災害

第13頁：大量出血、CPR、搬運傷患

第23頁：當我感到焦慮時

第24頁：如何和孩子討論危機

▲▼ 。（圖／翻攝自「全民安全指引」網頁）

陳志金也補充，如果還沒有拿到小橘書，線上也有資料。他還在留言處寫到，「發生危機時，第一反應：跑！Run；再來：藏！Hide；最後才是：反抗！Fight!」

12/18 全台詐欺最新數據

