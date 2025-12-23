　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

▲▼社群媒體Telegram創辦人度洛夫多年捐精。（圖／達志影像／美聯社）

▲社群媒體Telegram創辦人度洛夫多年捐精。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

社群媒體Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）因多年捐精，現至少在12個國家擁有百名以上子女，他不僅願為37歲以下想用他精子的女性支付試管嬰兒費用，更公開承諾「親生子女將可分遺產」，引發倫理與法律討論。這種富豪透過捐精或代理生育擴展血緣的行為，也被外界視為衝擊傳統生育與財產制度界限的案例。

根據美媒《華爾街日報》，莫斯科南部AltraVita生育診所於2024年夏季推出「使用度洛夫捐精免費試管嬰兒」活動，診所宣稱度洛夫精子「高度基因相容」，吸引外貌與教育條件優越的女性申請。診所規定申請者須未婚，以避免法律糾紛。一名曾任職醫師表示，許多女性希望藉特定男性的基因孕育孩子，追求理想基因優勢。

度洛夫2024年7月在貼文透露，他自2010年左右起開始捐精，起初是為了因不孕等問題而困擾的朋友，後多為匿名捐贈，以解決高品質精子短缺問題。雖然已停止捐精，但冷凍精子仍可在AltraVita取得。他現年41歲、居住杜拜，已與3名女性育有6名子女。

今年夏季接受法國雜誌專訪時，度洛夫更公開表示，親生子女未來可能被允許參與其遺產分配。他在科技網紅弗里德曼（Lex Fridman）播客上指出，只要證明DNA相符，子女或許在30年後能分得部分遺產，並計畫將自身DNA開源，讓子女們能尋找彼此。富比世估算，他淨資產約170億美元，主要來自Telegram，另持有未知數量比特幣。

報導分析，度洛夫雖以緩解精子短缺為由，但其行為也反映出他對西方文明衰退的世界觀。他曾指出，全球社會在道德、經濟乃至生物層面上，正在走向自我毀滅的道路。

事實上，全球部分富豪、名流正不斷挑戰生殖倫理與法律界限，包括中國、歐美億萬富豪透過代理孕母或基因技術增加後代數量，甚至有如馬斯克（Elon Musk）提出生育子女作為星際殖民的象徵性策略。

12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

