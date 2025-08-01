騎馬被踢傷睪丸　陸男痛到站不起來：不能當爸爸了

▲男子被踢傷睪丸，痛得站不起來。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子日前前往吉林長白山的一處馬場騎馬，沒想到被馬踢傷睪丸，可能「不能當爸爸」了。對此，馬場的工作人員表示，馬場都有安全須知，但男子當時沒有買票，又站在危險的馬屁股後方。

男子在社交平台上表示，當時，繳納保線後，老闆娘在前面牽著馬，他聽從指引走到馬旁邊，正要上馬時，工作人員大喊「你不要站在馬屁股後面」，刺激到馬，馬揚起後蹄，狠狠踹中他的左側腹股溝，劇痛讓他當場倒地。

事發後，男子被送往撫松縣人民醫院，醫院確診他「軟組織挫傷、睪丸觸痛」等。男子出示診斷書，上面寫著，尾骨骨折（第一節）、左髖、骶尾、右肘部軟組織挫傷、睪丸疼痛，建議患者臥床休息兩周，定期復查，必要時手術治療。

男子說，他目前花了六七千元醫療費，並正與馬場和保險公司溝通賠償事宜，希望盡快得到馬場的合理賠償，回歸正常生活，「希望不再有這類事情發生。」

馬場的工作人員表示，馬場內都有設置警示牌，「他走到馬屁股後面，很危險。動作大一點，馬一受驚就會踢。」

工作人員指出，如果有意向騎馬，都會給顧客看安全須知，戴上頭盔，然後買票、買保險，最後騎馬，對方已經買了保險，但尚未購票。男子則回應，「馬場買票機制很隨意，並沒有說一定要先付款，大部分人在現場看，體驗之後才付費。」

當地旅遊和文化體育局相關負責人說，已對涉事馬場下了停業整改的通知書，為期三天，「馬場是有警示標識的，但標識力度不太明顯，所以我們告訴馬場要停業整改。」