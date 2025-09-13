蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

▲小錢割完包皮半月後「睪丸壞死」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸重慶一名13歲的小錢日前在當地醫院做包皮手術，怎料半個月後，左側睪丸竟壞死被切除，引發家長錢先生強烈質疑。院方坦言，當時的手術工具是臨時在外面的醫療器材公司購買的，是否有直接關聯仍在調查中。

據《瀟湘晨報》報導，錢先生日前帶著13歲的兒子，在涪陵區荔枝街道社區健康服務中心做了包皮手術，手術半個月後，小錢感覺左腹部疼痛，下體疼痛難耐，在當地三甲醫院檢查發現，左側睪丸缺血壞死，經家長同意後切除。

該包皮手術費共1200元（人民幣，下同），由錢先生直接轉帳給王醫生，沒走正規流程。王醫生表示，錢先生是自己朋友的好哥們，所以給了特殊照顧，收費比較便宜。這1200元手術費，其中500元是手術器材的費用，剩下的700元是手術費。

▲小錢的睪丸已切除。（示意圖／翻攝自pixabay）

小錢的包皮手術和睪丸被切除之間有關聯嗎？對於此事，王醫師表示，小錢接受包皮切手術後，正常情況下，10天左右傷口就可自行恢復，包皮手術和睪丸壞死之間的時間先後關係，並不等同於因果關係。

錢先生表示，他想知道該醫院包皮手術是否存在問題，從而造成了孩子睾丸壞死，「孩子的陰影，畢竟一生的問題，睪丸受到影響，達不到生育的效果怎麼辦？」

報導指出，此事中，涉事醫院是否有做相應手術的資格條件，手術器材為何是臨時買的，目前有無處理進展？ 當地相關政府工作人員僅表示，目前上級正在調查處理此事。