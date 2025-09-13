　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

▲▼13歲男割包皮半月後「睪丸壞死」。（圖／翻攝自微博）

▲小錢割完包皮半月後「睪丸壞死」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸重慶一名13歲的小錢日前在當地醫院做包皮手術，怎料半個月後，左側睪丸竟壞死被切除，引發家長錢先生強烈質疑。院方坦言，當時的手術工具是臨時在外面的醫療器材公司購買的，是否有直接關聯仍在調查中。

據《瀟湘晨報》報導，錢先生日前帶著13歲的兒子，在涪陵區荔枝街道社區健康服務中心做了包皮手術，手術半個月後，小錢感覺左腹部疼痛，下體疼痛難耐，在當地三甲醫院檢查發現，左側睪丸缺血壞死，經家長同意後切除。

該包皮手術費共1200元（人民幣，下同），由錢先生直接轉帳給王醫生，沒走正規流程。王醫生表示，錢先生是自己朋友的好哥們，所以給了特殊照顧，收費比較便宜。這1200元手術費，其中500元是手術器材的費用，剩下的700元是手術費。

▲小錢的睪丸已切除。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲小錢的睪丸已切除。（示意圖／翻攝自pixabay）

小錢的包皮手術和睪丸被切除之間有關聯嗎？對於此事，王醫師表示，小錢接受包皮切手術後，正常情況下，10天左右傷口就可自行恢復，包皮手術和睪丸壞死之間的時間先後關係，並不等同於因果關係。

錢先生表示，他想知道該醫院包皮手術是否存在問題，從而造成了孩子睾丸壞死，「孩子的陰影，畢竟一生的問題，睪丸受到影響，達不到生育的效果怎麼辦？」

報導指出，此事中，涉事醫院是否有做相應手術的資格條件，手術器材為何是臨時買的，目前有無處理進展？ 當地相關政府工作人員僅表示，目前上級正在調查處理此事。

09/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／北市死亡車禍！女慘遭水泥車輾斃
29歲男星癌末　罕見露臉
陳凱倫罹癌賠本開演唱會　解定存「每天都在跑銀行」
陸外交部怒嗆林佳龍：不過是地方外事官員
籃籃招牌短髮不見了！　反差造型曝光

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

「林佳龍」訪歐惹怒中方　陸外交部怒斥：不過是地方外事官員

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去年難搶

國小老師因「孩子太小」 要求家長「輪流到校打掃」

讓中國企業違法採集TikTok數據？　陸商務部反駁：從沒要求

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈　陸專家籲：可選手感硬的

持有陸身分證及護照　台青應志宏台灣身分已遭註銷

2025北京服貿會台灣館主打「兩岸科技」　8家企業「首次」參展

華府談兩岸政策　邱垂正籲北京：務實溝通處理問題

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

相關新聞

女霸總愛上下屬…甩1274萬元逼對方妻離婚

女霸總愛上下屬…甩1274萬元逼對方妻離婚

大陸重慶一名朱太太日前看上自己公司內，一名已婚的年輕下屬何男。兩人朝夕相處下，迅速發展成戀人關係。朱太太為了能順利跟何男結婚，於是付給何男的妻子陳女300萬元（人民幣，下同，約台幣1274萬元）當作贍養費，逼對方與何男離婚。該起事件如同連續劇的狗血劇情般上演，最終還鬧上法院。

騎馬被踢傷睪丸　陸男：不能當爸爸了

騎馬被踢傷睪丸　陸男：不能當爸爸了

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物

首曝光！狠父殺小姐弟「墜樓凶宅」拍賣

首曝光！狠父殺小姐弟「墜樓凶宅」拍賣

洪水如浪衝進來！重慶暴雨致女子罹難

洪水如浪衝進來！重慶暴雨致女子罹難

包皮手術重慶睪丸

