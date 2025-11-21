台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」：當年震驚全日本

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

日本首相高市早苗日前「台灣有事、日本有事」的表態，引來中國不滿，並發動一連串經濟制裁舉措，包括，限制中國旅客赴日、停止進口日本水產等。對此，媒體人黃暐瀚回顧台日關係的演變，直呼「其實，台灣跟日本以前也沒現在這麼好」，轉折點發生在2011年「311大地震」之後。

黃暐瀚在Threads發文，台日並非一直以來都如此友好，是因2011年「311大地震」後，台灣捐了200億日圓（外交部報告數字為新台幣68.4億元），成為全球捐款最多的國家，這一舉動震驚日本，「日本人不理解，台灣為什麼對日本這麼關心？這麼好？」也成為日人重新看待台灣的關鍵轉捩點。

黃暐瀚提到，當時日本政府長期因外交壓力，無法公開感謝台灣，甚至在2012年的追思活動中，未邀請台灣代表上台獻花，於是日本民眾開始自發接力感謝台灣，善待台灣的觀光客，直到2013年日本更換首相為安倍晉三後，台灣代表沈斯淳終於受邀出席活動，「這年中國就缺席了。」

黃暐瀚感嘆「善，可以帶來更多的善；恨，只會讓彼此糾纏。」其實台灣也不是只對日本特別好，他提到2008年五月中國汶川大地震，台灣同樣伸出援手，慷慨捐出新台幣70.5億元救援，「比日本311的68.4億新台幣還要更多。」

黃暐瀚直呼「Taiwan can Help！Taiwan is supporting！願善，帶來更多的善，別讓仇恨蔓延。」