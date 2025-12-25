　
地方 地方焦點

花蓮3年輔導執行55案　打造現代農村新模式

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動「農村再生計畫」，自112年至114年，三年間輔導社區執行55案農村再生年度執行計畫，涵蓋農村環境改善、公共設施建設、產業活化、文化保存及生態保育等多元面向，展現花蓮農村再生政策穩健推進、逐年深化的具體成果。

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，在農村整體環境改善與公共設施建設方面，三年間共推動19案工程計畫，其中包含7案政府興建工程，投入新佳民社區環境改善、七星潭表演廣場舞台建置、米棧社區親水區營造及古道整治等多項建設，提升農村公共空間品質與使用機能；另有12案由社區自主提案執行的環境改善計畫，透過居民共同參與，改善照明、步道及生活空間等公共設施，同時累積志工投入能量，強化社區凝聚力與自主行動能力。

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

干城社區四寶產業整合開發計畫。

在產業活化方面，三年間共推動22案相關計畫，包含12案規劃設計類及11案行銷推廣類。各農再社區依循自身特色，發展農產加工、包裝設計、農事體驗與品牌行銷，從米食、芋頭、山蘇到漁村文化，逐步形塑具地方辨識度的農村產業樣貌，並透過嘉年華、市集及體驗活動，提升產業附加價值與社區能見度。

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼新佳民社區環境改善工程及有機作物栽培區。

文化保存與活用方面，三年間共推動11案相關計畫，涵蓋原住民族傳統祭儀與母語傳承、藤編與背籃編織技藝、義民神轎舞及食農文化課程等，透過課程、展示與社區活動，使傳統文化得以持續傳承並融入現代生活。此外，於113至114年間推動2案生態調查工作，逐步建立農村自然資源基礎資料，為後續永續治理奠定基礎。

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯補充，近三年同步推動的「農村總合發展計畫」，已成為產業深化與跨域整合的重要推力。112年以「山海廚房共創平台」為主軸，推動有機食農行動方案甄選、食農交流展、食農教育工作坊，並媒合在地青年與學校合作推動食農教育，結合農村體驗遊程，為農村培力與體驗發展奠定基礎；113年延續共創成果，導入「綠色餐桌」概念，辦理健康蔬食設計工作坊、農村體驗教育空間策展及節氣農村體驗遊程，讓農村生活與飲食文化更貼近大眾日常。

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

米棧社區活動中心周邊親水區暨古道整治工程。

114年計畫進一步朝品牌與市場導向升級，推出「花蓮好釀」及「花蓮儂好」兩大主軸。「花蓮好釀」聚焦在地釀製產品之市場調查、包裝優化、加工研發與食品檢驗等項目，並透過產品徵件競賽、頒獎行銷及通路媒合，協助業者提升產品競爭力；「花蓮儂好」則結合農村體驗教育空間策展、農好餐盒研發、農事體驗行動方案與體驗遊程，串聯產業、體驗與行銷，打造可被體驗、也能帶動產業經濟的農村新模式。

▲▼七星潭社區海洋牽罟漁村體驗活動及表演廣場舞台新建暨周邊環境美化工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

光華社區醬醬嘉年華活動。

徐榛蔚強調，農村再生不僅是硬體建設的改善，更是一項結合社區培力、產業活絡與文化保存的長期工作。縣府未來將持續透過制度輔導與資源挹注，陪伴社區深化自主治理能力，打造兼具生活品質、文化底蘊與永續價值的花蓮農村。
 

