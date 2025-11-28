公車運將稱「招牌燈太亮」！斑馬線上撞飛國中生　車上母女也摔傷

▲37號公車行經路口時未注意到斑馬線上的學生，不慎撞上，共造成3人受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

新北市新莊區昨（27）日傍晚發生一起公車撞行人事故，48歲呂姓司機駕駛37號公車行經行人穿越道時，疑似因招牌燈太亮、未注意到前方行人，直接撞上一名剛放學的15歲國中男學生，強大撞擊力道讓學生當場被撞飛倒地，另造成車上一名女乘客及女童摔倒受傷，所幸3人送醫後均無生命危險。

警方表示，事故發生於昨日下午5時許，呂姓司機沿雙鳳路往中正路方向行駛，行經一處無號誌的路口時未依規定停讓，撞上正走在斑馬線上的國中男學生。學生遭撞後重摔在地，一度倒地不起，現場民眾見狀立刻上前查看並協助報案。車上的45歲女乘客及1名8歲女童為母女關係，媽媽站立時因急煞向前飛，頭部撞擊欄杆，女童則是坐著，但頭部重擊地面，所幸皆意識清楚。

▲呂姓司機並無酒駕，供稱因超商招牌燈太亮視線受阻，才未注意到前方狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員獲報趕抵後將3名傷者送醫救治，經醫院檢視，男學生為全身多處擦挫傷，公車上的女乘客及女童則為頭部挫傷，3人意識清楚、暫無生命危險。警方調查，呂姓司機並無酒駕情形，供稱疑似超商招牌燈太亮，導致視線受阻才未注意到前方狀況，詳細肇事原因仍待釐清，後續已依違反《道路交通管理處罰條例》第44條舉發，同時呼籲駕駛行經行人穿越道務必減速停讓，避免憾事發生。