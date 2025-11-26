　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／獸醫摔車「截肢8趾」賠946萬　詐保被判囚3年全額吐還

▲楊姓獸醫師發揮醫療專業加工碎趾詐保，遭檢警查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊姓獸醫自稱大雨中騎機車自摔，事故當下蒐證照片顯示為大晴天。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名楊姓獸醫經商負債3000多萬週轉不靈，涉以不詳方式自毀8根腳趾截肢，企圖詐領1400萬元保險理賠，但被識破，他堅稱車禍自摔、傷勢惡化所致，絕非自導自演，台北地院不採信他辯詞，今（26日）依詐欺取財罪判他3年徒刑，須全額沒收犯罪所得946萬餘元，可上訴。

碩士畢業的楊男目前無業，靠積蓄度日，出庭拄著拐杖賣慘。2021年8月16日，他在北市重慶北路騎機車自摔送醫，雙腳各3趾開放性骨折，緊急接回血管縫合後狀況良好，醫師預期可保住腳趾，不料楊男住院48天期間，傷勢急轉直下、出現患處組織陸續壞死等異狀，楊男不停喊痛、要求截肢。

醫師控制不住楊男傷口惡化情形，擔心出現感染，開刀截除楊男雙腳共8根腳趾，僅留左腳第1與第2腳趾，楊男隨即以構成保險契約所定的失能傷害為由，領走2家保險公司及勞保局給付保險理賠共946萬餘元。

▲楊姓獸醫師發揮醫療專業加工碎趾詐保，遭檢警查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊姓獸醫住院期間腳趾傷勢莫名惡化，最後截除8趾，以失能為由請領保險理賠。（資料照／記者張君豪翻攝）

另2家保險公司起疑，報案提告拒付理賠。楊男堅稱雨天穿拖鞋騎機車自摔受傷、因腳趾發黑壞死而截肢，絕非自行加工惡化傷勢詐保，病歷記載他腳趾出現「腔室症候群」，是車禍常見併發症，檢方請法醫鑑定結果，誤解他的傷勢。

檢方查出拒付理賠的2家保險公司，是楊男在車禍前2周內投保旅平險、傷害險共4份，理賠額度估算共1400萬元，楊男被查扣手機內的備忘錄，寫著「再保4個500就是2000」等語，他當時經營生技公司負債3000多萬元、週轉不靈，投保額度正好對應他的債務。

至於楊男騎機車自摔一事，雖有證人目睹，但檢方查明車禍當下是大晴天，楊男卻聲稱下大雨，若如他所言，他身穿全套西裝卻沒穿雨衣，已不尋常，他自稱左轉打滑、整個人飛出去，但機車車身刮痕卻在前擋前方及左前方偏中下位置，身穿的西裝左側更毫無破損、髒污，有處理警員蒐證照片為證。

此外，急診病歷記載楊男僅腳趾受傷，無其他明顯傷勢，一般人摔車會自然用手護頭或支撐，楊男雙手卻完好無損，法醫鑑定就算雙腳抵住機車腳踏板猛撞，不太可能僅腳趾骨折、大骨和關節卻沒事，主治醫師也證稱，楊男住院期間，身體皮膚毫無外傷腫脹瘀青等變化，就只有腳趾很嚴重。

檢方起訴楊男利用車禍就醫住院期間，以不詳方式加工惡化傷勢導致截肢，動機是經商負債、需款恐急，涉犯詐欺取財等罪嫌。

北院審理時，主治醫師證稱楊男住院期間，1根腳趾接著1根慢慢瘀青、腫起來進而組織壞死，楊男沒罹患糖尿病或血管疾病，也沒細菌感染，反覆檢查住院給的藥物，都找不出原因，只好陸續截肢清創。

主治醫師坦言不會懷疑病人裝痛，但很困惑這種傷到腳趾的簡單車禍，第一次看到傷勢這麼巨大落差，「讓我們出乎意料、超出想像」，至於楊男聲稱的「腔室症候群」，主治醫師說更簡單，劃開表皮讓血流出來減壓，根本不需截肢。

法官認為，楊男住院多次以怕痛為由要求截肢、願「後果自負」，也沒追問疼痛原因、毫不緊張，「似有預見」傷勢會惡化，跟一般病人避免截肢的反應不同，且楊男要求將殘肢截除「乾淨」，正好符合失能條件、極大化理賠金額，領到理賠也用於還債，顯有詐保動機。

法官加碼認定，車禍就是楊男詐保犯行之一環，且車禍前，就以不詳方式自毀腳趾骨折、穿不下皮鞋，才身著全套西裝卻穿拖鞋騎機車，又謊稱打滑自摔、隱瞞正面撞擊路邊ㄇ型護欄的實情，在詐保的脈絡下，各種看似獨立的異狀，才足以串連出犯行全貌。

法官指出，無論楊男用什麼方式自傷與加工惡化，既然確認腳趾骨折不是車禍所致，就是造假，據此依3個詐欺取財既遂罪，各判刑1年2月到1年6月，另2個詐欺取財未遂罪各判刑8月，5罪合併應執行3年徒刑，全額沒收犯罪所得946萬餘元，可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

