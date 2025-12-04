　
社會 社會焦點 保障人權

不爽全美幼兒園教國台語！害女兒「輸在起跑點」　貴婦索賠百萬

▲▼何嘉仁集團所屬北市私立大直嘉蒔幼兒園（樂群全美幼兒園）外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

▲何嘉仁集團所屬北市私立大直嘉蒔幼兒園外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

北市1名洪姓婦人指控何嘉仁集團旗下1家幼兒園，未依約提供「全美」教學，害她女兒輸在起跑點，須另請外籍家教1對1補救，她自責又憤怒，要求幼兒園賠償166萬餘元，業者聲稱「全美」只是招生廣告、契約沒這樣寫。台北地院審理認為，雙方合約確實未規定須全程由外師美語教學等條文，不構成廣告不實或詐欺，判洪女敗訴，可上訴。

洪婦提告主張，信任何嘉仁集團美語教學專業，2023年2月讓女兒就讀該集團旗下標榜「樂群全美幼兒園」的北市大直嘉蒔幼兒園，事先口頭確認外師授課，但女兒讀完3學期，才發現其實沒有全程外師美語教學，還有台灣老師教中文、台語，且授課外師不具備幼兒教保資格。

洪婦認為幼兒園廣告不實、涉及詐欺、違反《消費者保護法》，她為女兒支付學費53萬餘元，卻沒能在語言關鍵期贏在起跑點，很自責女兒會像她一樣，幼年因家境之故沒學好英文、錯失很多機會，所以另聘外籍家教，每天1對1為女兒補救至少1小時，額外花費54萬餘元。

洪婦自稱心心念念栽培女兒，卻遭幼兒園欺騙而打擊甚深、覺得沒保護好女兒，要求幼兒園與負責人連帶賠償學費與精神慰撫共83萬餘元，再依《消保法》加計1倍懲罰性賠償，合計166萬餘元。

業者反駁指出，洪婦的女兒就讀3學期，園方均提供作息表、課程照片或影片，讓洪婦知悉師資有台師與外師、課程使用國語、台語及多國外語，洪婦曾出席家長座談，從未質疑園方違約，甚至女兒讀完中班不再續讀，洪婦還寫聯絡簿肯定園方設備最好最新、老師很棒，特別感謝老師照顧她女兒等等。

業者聲稱，洪婦拍的園方廣告看板照片，雖標榜「全程由外籍教師進行英語教學」，但此為「交易上可容許之吹噓、噱頭或誇張」、是招生用語，縱有不實，仍應以合約為準，而雙方合約未明訂園方有義務提供全英語授課。

業者定義的「全美」，是指除了法語、日文與中文課程，其餘課程均「融合英語教學」，不代表全部課程均用英語教學，或英語教學課程須占總時數之多數，業者主張洪婦在女兒離園後，才拍廣告看板提告，跟女兒入園就讀無關。

法官審理認為，無法單憑廣告看板「全美」2字，就解讀為「外師全程提供美語教學」，雙方合約也沒這樣寫，業者回覆洪婦最初詢問時，已表明「如果外師請假，我們還是有請其他的外師來代課，除非是臨時請假，就會由當班中師代課喔」，未保證一定由外師授課。

法官指台北市府教育局回覆洪婦陳情以及函覆法院，都只說業者的廣告有違反幼教法令「之虞」、沒肯定已違法，至於業者聘僱無幼兒教保資格的外國人從事幼保活動，是否違反《就業服務法》，應由主管機關本於職權調查與裁罰，不等於園方廣告不實或詐欺違約，據此判洪婦全部敗訴，可上訴。

12/02 全台詐欺最新數據

