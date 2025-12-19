金溥聰甩「藍白破局戰犯」標籤　告蔡正元陳文茜求償600萬一審吞敗

▲國安會前秘書長、侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰，告前立委蔡正元、名嘴陳文茜求償共600萬元，台北地院一審今（19日）判金溥聰敗訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨新北市長侯友宜競選2024年總統時的競辦執行長金溥聰，不滿被國民黨前立委蔡正元、名嘴陳文茜指稱是做假民調的「藍白破局戰犯」，告蔡、陳2人求償共600萬元，蔡堅稱合理評論可受公評之事，台北地院今（19日）判決金溥聰全部敗訴，可上訴。

雙方本人與律師今都沒到庭聆判。判決理由指出，蔡正元與陳文茜2人本件言論，固然使金溥聰名譽受到相當損害，但「藍白合」是當時輿論廣泛討論話題、攸關公益，蔡、陳2人有合理查證並引述媒體相關報導，非憑空捏造或全然無據，或以貶低金的人格、名譽為唯一目的，縱然使用負面詞語令金不悅，仍受言論自由保障

本案源於去年（2024年）1月13日，國民黨侯友宜、趙少康搭檔「侯康配」輸掉總統大選，蔡正元之後分別在陳文茜主持的電視政論節目，以及自己臉書PO文，說金溥聰做假民調欺騙國民黨、是藍白合最大阻礙，蔡還罵「沒有馬英九，你金溥聰根本是垃圾」等語。

▲蔡正元挨告出庭，受訪曾批金溥聰受前總統馬英九提拔卻「忘恩負義」等語。（圖／記者黃哲民攝）

金溥聰反擊蔡正元的說法「捏造事實、血口噴人」，告蔡求償4件言論精神慰撫共600萬元，其中300萬元須和陳文茜連帶賠償，2人並應移除臉書、節目相關貼文與影片，還需在各自臉書粉專置頂公開刊登本案判決各3個月。

蔡正元堅稱對可受公評之事合理評論，陳文茜說主持節目沒附和蔡個人看法，金溥聰本件指控空泛且臆測，形同透過司法箝制言論，均拒絕賠償。

北院審理本案逾1年期間，傳喚多位證人調查金溥聰擔任侯友宜競辦執行長期間，有無公布刻意拉抬侯民調排名的數據，蔡正元主張，金用假民調把排名墊底的侯捧上第2名。金反駁指出，他輔選侯期間沒自做民調，他擔任大學教授教民調，絕不造假自毀名聲。

金溥聰自稱當時沒反對「藍白合」，而是堅持先讓侯友宜民調升至第2，才不會被人嫌棄，更應以侯友宜為正，柯文哲為副，選舉結果印證「我是對的，侯友宜贏了柯文哲100多萬票」。他為侯輔選、分文未取，卻遭名嘴不斷污衊辱罵，他一貫立場是遭人誣陷、「一定力爭到底」。

蔡正元本案另指金溥聰一輩子受前總統馬英九恩惠、仕途全靠馬提拔，卻沒邀馬為侯友宜的選前之夜站台，此舉等於公然羞辱馬，蔡自詡「身為國民黨老兵」，當然評論金的作法是「嚴重的忘恩負義、狼心狗肺！」

金溥聰反駁指出，不邀馬英九站台選前之夜，是侯友宜與競辦幹部共同決定，金強調自己是馬的舊屬，對馬從無不敬，他指蔡正元的「主子說」，代表思想陳腐封建。