老公偷吃老婆閨密！性愛打卡衝頂樓打「高空砲」　正宮崩潰怒告

▲阿麗與閨密丈夫幽會、出遊並多次發生性關係，遭法院判賠閨密50萬元 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者潘鳳威／高雄報導

高雄一名人妻控訴閨密與丈夫在一年多期間發生多次性關係，嚴重破壞其婚姻生活。法院認定，閨密和已婚男性發生性行為情節重大，對人妻造成巨大精神損害，判決賠償慰撫金50萬元，可上訴。

判決書指出，小萱(化名)與丈夫阿志(化名)於2022年結婚；小萱與阿麗(化名)則為前同事關係，離職後仍保持良好友誼。小萱得知阿麗平日因生活壓力等因素過得並不開心，便將她介紹到阿志經營的潛水店學潛水。

小萱控訴，阿麗自2023年6月首次與她丈夫接觸，之後兩人在多次潛水活動中互動頻繁。不僅一起上潛水證照課，關係也越來越親密。同年12月某日晚上訓練結束後，兩人在潛水店內喝酒聊天吐苦水，竟聊著聊著聊上了床，隔天還一起到藥局購買避孕藥。

之後兩人開始透過IG的即焚模式私下聯絡，互以「大熊」、「小倉鼠」等俏皮親密暱稱稱呼，還刻意刪除對話紀錄，避免被抓包。兩人不僅一同出遊環島多日，期間發生多次性關係，之後更前往汽車旅館、KTV包廂、潛水店大廳，甚至還直搗虎穴到她與阿志住處頂樓激戰，幾乎走到哪，都要留下兩人性愛活動的紀錄。

直到2024年12月間，她在丈夫手機發現大量與阿麗的親密對話，才驚覺這段長達一年愛情與友情的背叛，精神崩潰向阿麗求償慰撫金100萬元。

高雄地院開庭審理，阿麗坦承與阿志多次發生關係，包括環島旅途中、在潛水店及小萱家頂樓等。但她強調，第一次性行為時是在酒精催化下發生，非完全自願，事後曾試圖斷絕與阿志的關係，卻遭他持續糾纏，也無法控制他甜言蜜語攻勢，阿志甚至提出「三人一起組建家庭」的說法，使她再次陷入其中。阿麗進一步表示，這段經歷讓她深受打擊，罹患憂鬱症，目前工作不穩定，經濟能力有限，難以承擔高額賠償。

高雄地院法官認為，婚姻中夫妻彼此應保持誠實與忠誠，第三人明知對方已婚仍發生性行為，即構成侵害配偶權，情節重大者應負賠償責任。阿麗自承與阿志在多個場合發生性行為，這些行為已超出普通朋友互動範圍，對小萱的婚姻生活造成嚴重破壞，確屬情節重大。

不過，對於小萱指控的其他地點，由於缺乏其他證據支持，且阿麗否認或稱事發時酒醉無印象，因此法院未採信。法官考量雙方學歷、職業、收入、經濟狀況，以及阿麗行為造成小萱精神痛苦程度，認為100萬元慰撫金過高，最後酌減判決為50萬元，全案仍可上訴。