　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老公偷吃老婆閨密！性愛打卡衝頂樓打「高空砲」　正宮崩潰怒告

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿麗與閨密丈夫幽會、出遊並多次發生性關係，遭法院判賠閨密50萬元 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者潘鳳威／高雄報導

高雄一名人妻控訴閨密與丈夫在一年多期間發生多次性關係，嚴重破壞其婚姻生活。法院認定，閨密和已婚男性發生性行為情節重大，對人妻造成巨大精神損害，判決賠償慰撫金50萬元，可上訴。

判決書指出，小萱(化名)與丈夫阿志(化名)於2022年結婚；小萱與阿麗(化名)則為前同事關係，離職後仍保持良好友誼。小萱得知阿麗平日因生活壓力等因素過得並不開心，便將她介紹到阿志經營的潛水店學潛水。

小萱控訴，阿麗自2023年6月首次與她丈夫接觸，之後兩人在多次潛水活動中互動頻繁。不僅一起上潛水證照課，關係也越來越親密。同年12月某日晚上訓練結束後，兩人在潛水店內喝酒聊天吐苦水，竟聊著聊著聊上了床，隔天還一起到藥局購買避孕藥。

之後兩人開始透過IG的即焚模式私下聯絡，互以「大熊」、「小倉鼠」等俏皮親密暱稱稱呼，還刻意刪除對話紀錄，避免被抓包。兩人不僅一同出遊環島多日，期間發生多次性關係，之後更前往汽車旅館、KTV包廂、潛水店大廳，甚至還直搗虎穴到她與阿志住處頂樓激戰，幾乎走到哪，都要留下兩人性愛活動的紀錄。

直到2024年12月間，她在丈夫手機發現大量與阿麗的親密對話，才驚覺這段長達一年愛情與友情的背叛，精神崩潰向阿麗求償慰撫金100萬元。

高雄地院開庭審理，阿麗坦承與阿志多次發生關係，包括環島旅途中、在潛水店及小萱家頂樓等。但她強調，第一次性行為時是在酒精催化下發生，非完全自願，事後曾試圖斷絕與阿志的關係，卻遭他持續糾纏，也無法控制他甜言蜜語攻勢，阿志甚至提出「三人一起組建家庭」的說法，使她再次陷入其中。阿麗進一步表示，這段經歷讓她深受打擊，罹患憂鬱症，目前工作不穩定，經濟能力有限，難以承擔高額賠償。

高雄地院法官認為，婚姻中夫妻彼此應保持誠實與忠誠，第三人明知對方已婚仍發生性行為，即構成侵害配偶權，情節重大者應負賠償責任。阿麗自承與阿志在多個場合發生性行為，這些行為已超出普通朋友互動範圍，對小萱的婚姻生活造成嚴重破壞，確屬情節重大。

不過，對於小萱指控的其他地點，由於缺乏其他證據支持，且阿麗否認或稱事發時酒醉無印象，因此法院未採信。法官考量雙方學歷、職業、收入、經濟狀況，以及阿麗行為造成小萱精神痛苦程度，認為100萬元慰撫金過高，最後酌減判決為50萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
青山王祭「電眼女警」12秒執勤片曝　超高顏值吸萬人按讚
快訊／李玉璽宣布結婚！　甜娶大6歲許允樂
快訊／花300元中2.17億　買法曝光
魏如萱遭爆「開小帳護愛小21歲嫩男友」　公司揭真相
胃鏡、大腸鏡都做過　血糖微異常竟是癌症末期
國手尪「廁所亂搞好友妻」！　安歆澐怒揭小三真面目
23歲女「打兩份工養家」遇死劫　上午清潔公司下午飲料店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆毒駕累犯連撞10汽機車！釀1死2傷慘劇　遭羈押禁見

獨／幣想律師發動史詩級證人戰！檢點名1544人...法院先准720人

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

中獎領不了錢「要修復晶片」？　苦主被騙27萬淪人頭戶

嘉義鐵皮屋藏製毒廠！檢查扣1574公斤愷他命及設備　5人遭起訴

22歲男殺人彰化「死亡之橋」尋獲白骨　18年前少女魂斷百米外橋下

快訊／檢調搜索國民黨嘉義市黨部　主委、黨工10多人遭偵訊

燒到白天變黑夜！高雄塑膠廠大火狂燒20hrs撲滅　最新空污監測曝

老公偷吃老婆閨密！性愛打卡衝頂樓打「高空砲」　正宮崩潰怒告

女清潔員遭酒駕撞死！舅舅曝遺體「下半身粉碎」　需動用5修復師

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

基隆毒駕累犯連撞10汽機車！釀1死2傷慘劇　遭羈押禁見

獨／幣想律師發動史詩級證人戰！檢點名1544人...法院先准720人

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

中獎領不了錢「要修復晶片」？　苦主被騙27萬淪人頭戶

嘉義鐵皮屋藏製毒廠！檢查扣1574公斤愷他命及設備　5人遭起訴

22歲男殺人彰化「死亡之橋」尋獲白骨　18年前少女魂斷百米外橋下

快訊／檢調搜索國民黨嘉義市黨部　主委、黨工10多人遭偵訊

燒到白天變黑夜！高雄塑膠廠大火狂燒20hrs撲滅　最新空污監測曝

老公偷吃老婆閨密！性愛打卡衝頂樓打「高空砲」　正宮崩潰怒告

女清潔員遭酒駕撞死！舅舅曝遺體「下半身粉碎」　需動用5修復師

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

助理費除罪化公聽會　學者籲制度化管理、確保助理權利義務

快訊／台股收盤下跌11.49點　台積電跌5元至1430

國營事業唯一　港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」

藍營要推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠批貪汙五法

快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

找回台南觀光經濟　陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

爆炸衝擊波阻蛙人襲擊　福建艦四角設榴彈砲全向近程防禦

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

【鋰電池燒起來怎麼辦？】專業研究員說：就是用水滅！????

社會熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

女清潔員遭酒駕撞死　舅舅曝遺體「下半身粉碎」

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

即／國民黨嘉義市黨部遭搜索　主委等10多人遭偵訊

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

更多熱門

相關新聞

搭飛機被別人行李砸傷　立榮無過失仍判賠2萬6

搭飛機被別人行李砸傷　立榮無過失仍判賠2萬6

莊姓男子去年（2024年）搭乘立榮航空班機，降落台北松山機場停妥後，在座位上突遭掉落的行李砸傷頸部，他主張自己因此腦震盪昏迷，傷後神經系統與肌肉骨骼嚴重衰退，心理更恐懼不安，立榮卻從沒關心慰問，求償80萬元，立榮辯稱其他乘客拿行李失手所致，立榮本身無過失，台北地院審結，判立榮須賠2萬6757元，可上訴。

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女獲賠5萬

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女獲賠5萬

不服判賠林智堅30萬　陳智菡將上訴

不服判賠林智堅30萬　陳智菡將上訴

扯林智堅圖利醫院　法院判陳智菡賠30萬

扯林智堅圖利醫院　法院判陳智菡賠30萬

關鍵字：

標籤:婚外情法院判賠精神慰撫高雄新聞婚姻背叛

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

「最會推責任」星座Top3！

葉全真EMBA同學變戀人

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面