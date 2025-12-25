平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

▲永康分局員警站崗時，收到一張暖心的感謝小卡 。（圖／翻攝自永康分局臉書）



記者黃資真／台北報導

北捷台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，造成總計4死11傷，令全台民眾深感悲痛，為了防範類似事件發生，也加派警力在站內站崗巡守。永康分局昨(24日)平安夜便收到一份暖心小卡，是一名高中生的感謝文，分局也PO文直言「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物~」

永康分局員警昨夜在車站前巡守時，收到了一張卡片，上面寫著「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感！！！真的謝謝你們保護我們！」文末署名「一名高中生」，讓員警直呼是最溫暖的禮物。

永康分局也提到，連日駐守在人群裡，肯定的人居多，但仍有民眾認為是作秀，但分局反而強調「對!!作秀怎麼了」，只要保護市民的初衷一樣，他們就要把這場秀做大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義，「我們是一群不知道下一秒會發生什麼狀況的警察，每當狀況發生，警察總是逆著人群方向往內衝，不是殉職才值得被尊重。」

文章曝光後，不少網友也留言感謝「辛苦了，治安該全民一起努力，佳節愉快」、「警察大人，辛苦你們了，謝謝你們一直守護人民」、「波麗士大人，聖誕節快樂，有你們真好」、「要有感恩的氛圍，一切都不是必然的，要大家一起守護」。