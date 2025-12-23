恐嚇炸小港機場非首次！9年前被輕判　「張文是我的人」惡男起底

▲蘇姓男子（中）嗆炸小港機場遭逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台北車站日前發生隨機殺人恐攻事件後，高雄一名34歲的蘇男竟在網路發文聲稱「張文、鄭捷都是我的人」，還放話跨年夜要「幹大事」，炸掉高雄小港機場，警方獲報後火速鎖定目標。檢警查出，蘇男9年前就曾因揚言攻擊機場遭判刑3個月，未料9年後舊事重演，因此將他拘提到案後，檢察官依恐嚇危害公共安全罪嫌向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，蘇男早有恐嚇公眾前科，2016年10月21日上午9時許，他曾在某商務酒店登入日本在台交流協會臉書，以日文發文恐嚇「高雄小港國際機場的人注意，今天下午5點，我會帶炸彈進去把整個機場炸掉」，還聲稱機場周邊居民恐將「橫屍遍野」，文末甚至自稱是「國小三年級學生」，企圖混淆視聽。

▲蘇男PO文嗆犯案者都是他的人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

該貼文曝光後引發社會譁然，警方循線追查，於當天下午5時20分，蘇男搭機返台時將他約談到案。高雄地院審酌其散布危害飛航安全不實訊息，依相關罪名判處有期徒刑3個月，得易科罰金。

不料9年多後，蘇男又在北捷隨機殺人慘案後再度出言恐嚇，不僅自稱幕後主使，還揚言跨年夜要炸掉小港機場，檢警獲報後迅速掌握其行蹤，今天將他拘提到案。據了解，蘇男供稱因不滿社會現狀才發文洩憤，警方搜索其住處，未發現炸藥或攻擊性武器。

不過，檢警認為其言論已造成社會恐慌，加上有前科紀錄，深夜複訊後，仍依恐嚇危害公共安全罪嫌向法院聲請羈押獲准，以防再生事端。