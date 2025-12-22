高雄男嗆「鄭捷、張文都是我的人」 放話炸小港機場下場慘

▲為防範萬一，小港機場已同步提高戒備層級，加強巡查。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

張文在北市無差別殺人案餘波未平，模仿效應迅速蔓延，高雄竟有人在網路上高調放話要「幹大事」，一名蘇姓男子在社群平台自稱是多起重大攻擊事件的「幕後主腦」，不但宣稱張文、鄭捷「都是我的人」，更揚言發動所謂「鳳山行動」，計畫炸掉高雄小港機場，誇張言論引發警方高度警戒，航空警察局今（22）日出手拘提，將人帶回偵訊，已移送高雄地檢署複訊。

警方指出，蘇男日前在臉書連續發文，轉貼張文犯案新聞後大放厥詞，聲稱「這國家需要像這樣的人才」，甚至自爆「我是不是也該完成炸小港機場的任務」，隨後又改口表示行動地點改為「鳳山新城」，還刻意標註日期，語帶挑釁，內容令人不寒而慄。

▲張文在北捷隨機殺人案餘波未平，模仿效應蔓延。（圖／民眾提供、陳以昇攝）

治安單位獲報後不敢大意，立即由航警局循線追查帳號身分，報請高雄地檢署指揮偵辦，警方於今日發動拘提行動，成功將蘇男帶回，全案朝恐嚇公眾、危害公共安全方向偵辦。

據了解，蘇男不僅放話要炸機場，還在貼文中提及跨年夜、1月26日等特定時間點，並聲稱北捷、高雄車站「都有人在規劃」，甚至自稱這是一種「合作業配」，由於他過去曾有恐嚇公眾安全的前科，警方正釐清他究竟是跟風嘴砲、精神狀況異常，還是真的已著手策畫行動，將作為調查的重要關鍵。

為防範萬一，小港機場已同步提高戒備層級，加強巡查，嚴防任何突發狀況發生。