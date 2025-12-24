聖誕老人軍團闖超市洗劫　狂偷6萬元商品「放聖誕樹下送窮人」

▲聖誕老人軍團搶劫超市。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節將至，加拿大傳出一群竊賊打扮成聖誕老人，走進蒙特婁當地超市，用購物車裝著價值超過3千加幣（約台幣6.8萬元）商品，沒付錢就離開，事後在網路上宣稱竊盜行動是為了幫助有困難的家庭，商品全被放置在公共聖誕樹下和社區食物銀行。

扮聖誕老人劫富濟貧 闖超市搬走3千加幣商品

蒙特婁警方表示，一群打扮成聖誕老人和聖誕精靈的團體，15日晚間9時15分左右闖進勞里埃大道(Laurier Avenue)上一間量販超市，將大量商品放進購物車中，然而卻沒付錢就離開。

一群自稱是小巷羅賓漢(Robin des Ruelles)的團體後來在網路上承認，超市竊盜案與他們有關，當天取走了價值約3千加幣的大量商品，然而他們的出發點是為了劫富濟貧，所以將所有商品放置在公共聖誕樹與社區食物銀行中。

抗議通膨策畫行動 竊案警方追查中

該團體進一步解釋，因為看不慣連鎖超市等大企業以通膨為藉口提高物價，賺取創紀錄的超高利潤，導致大眾為了維持基本生計，只能更努力賺錢的壓榨行為，所以才策劃行動抗議。

遭竊超市發言人對外表示，無論是出於什麼原因，竊盜行為都是不可接受的犯罪行為。警方表示，他們已觀看過影片，並且針對案件進行調查，不過目前尚未逮捕任何人。