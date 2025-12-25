設全台最大地理立體模型　埔里日月迎賓公益園區開幕

▲埔里日月迎賓公益園區開幕，全台最大地理立體模型亮相。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

點將家投資股份有限公司董事長陳景松為實踐永續公益理念，於埔里鎮打造「日月迎賓公益園區」暨玻璃屋製茶廠，除建置全台最大的地理立體模型、提供環境教育，並將營業額之15%依約捐作公益用途。

該園區23日在埔里鎮桃米路盛大開幕，南投縣長許淑華特別到場參與剪綵揭幕儀式，縣議員黃世芳、吳國昌，魚池鄉長劉啟帆、國立自然科學博物館館長王文山、前科博館館長李家維、中研院院士林昭庚、前台大校長張慶瑞博士、暨南大學校長武東星及台灣區電信工程工業同業公會等來賓與親友近百人都到場共襄盛舉。

許淑華表示，陳景松長年熱心公益，以實際行動回饋社會和鄉里、支持自然環境保護，除提供多項獎學金回饋母校及台大系統基金會，也協助推廣自然科學教育，並在全國技藝競賽中設立「金手獎」，獎勵優秀學生與指導老師，無私奉獻、提升台灣技職教育的品質，堪稱真正的「公益企業家」，讓人敬佩。

縣府指出，日月迎賓公益園區位在台21線旁，採非營利目的公益經營，大片綠地樹木造景中興建一棟玻璃屋，其內的大型地理立體模型濃縮呈現200多個重要地點設施與動植物，讓參訪者可透過面板觸控互動，深刻認識自己的美麗家園，並播放展示百年來南北極探險與氣候變遷紀錄影片，門票部分收入更將捐給縣府，全縣各國中小學校外教學皆能免門票入園；另玻璃屋後方設有一間製茶廠，將免租金提供茶農製茶與銷售。

陳景松表示，選擇在山水秀麗的南投興建玻璃屋製茶廠公益園區，期望有更多朋友來參觀，了解台灣自然環境，及南北極百年來的氣候變遷，期望喚起大眾重視溫室效應衝擊，以行動加入環境永續的保護行列；陳景松指出，園區入園會收取門票100元，扣除常態行政支出後，餘額將會全數捐作公益、捐給縣政府社會局運用。