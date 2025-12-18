　
社會 社會焦點 保障人權

暗號「製香草燉飯」！埔里餐廳老闆賣大麻　點菜藏玄機

▲警方於詹男餐館內起獲乾燥後的大麻花毒品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲警方於詹男餐館內起獲乾燥後的大麻花毒品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詹姓男子於埔里鎮開設餐館，竟走歪途組成販毒集團，並以自家餐館掩護做為販毒據點，利用特定的「餐點名稱」或「菜色組合」作為交易大麻等毒品的暗號，起碼流向埔里等三鄉鎮的8名買家，檢警專案小組日前循線偵破詹男集團，詢後移送法辦。

南投縣警察局指出，該局刑警大隊日前查獲民眾涉嫌非法持有及吸食第二級毒品大麻案，經向上溯源擴大偵辦，赫然發現供毒者為埔里鎮一名32歲詹姓簡餐店業者，其將自身開設的餐館包裝網路廚房，以提供「創意私房菜」或「深夜限定美食」名義販毒，顧客在與其聯繫時表示點選「一份特製香草燉飯」，實則代表一單位的大麻，或是以「升級套餐」來暗示更高的劑量，警方亦報請南投地檢署忠股檢察官鄭宇軒指揮偵辦。

▲▼警方於餐館廚房內起獲毒品研磨器。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方於餐館廚房內起獲毒品研磨器、吸食器等物證。

▲「套餐」藏玄機，「創意廚房」竟是毒窟新據點，暗號點餐「麻」上桌。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲「套餐」藏玄機，「創意廚房」竟是毒窟新據點，暗號點餐「麻」上桌。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲「套餐」藏玄機，「創意廚房」竟是毒窟新據點，暗號點餐「麻」上桌。（圖／記者高堂堯翻攝）

經專案小組長期跟監蒐證，見時機成熟，日前持南投地方法院核發之搜索票前往詹男經營的餐館搜索，當場於廚房內起獲研磨器3組、小分裝大麻9包（毛重29.6公克）、吸食器2組、電子磅秤2台、分裝袋3包、罐裝大麻葉2罐（毛重63.2公克）、濾嘴2包、捲煙紙1包、iphone13、iphone16pro行動電話2支等相關證物；詹男當場辯稱該批大麻是放在自己家裡、睡前才施用，但警方又循線追查出購買大麻之流向，分別至埔里鎮、集集鎮及魚池鄉等處，全案詢後仍依毒品罪嫌，將詹男和8名下游買家移送南投地檢署偵辦。

▲▼警方持搜索票逮捕販毒集團主嫌詹姓男子，起獲各種贓證物。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方持搜索票逮捕販毒集團主嫌詹姓男子，起獲各種贓證物。

▲「套餐」藏玄機，「創意廚房」竟是毒窟新據點，暗號點餐「麻」上桌。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣警局長謝宗宏表示，詹男和購毒者利用一般餐飲業的語言和流程，企圖躲避警方的查緝和民眾的懷疑，使得毒品交易隱匿性更高，該種新型販毒模式對社會造成極大危害；他強調製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科最高1500萬元罰金，籲請民眾勿心存僥倖，警方也將持續強化網路巡邏與監控，針對利用新興科技和暗語進行的毒品交易行為進行深度打擊。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

