地方 地方焦點

埔里掩埋場案1／4開環評審查會　環團、居民連署守護水源

▲埔里公民自發舉辦討論會，反對掩埋場設置、凝聚在地共識。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

▲埔里公民自發舉辦討論會，反對掩埋場設置、凝聚在地共識。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

允捷公司計畫於埔里鎮南港溪上游設置一般廢棄物及事業廢棄物掩埋場，南投縣政府預計於明年1月4日召開環境影響評估審查會；埔里居民與公民團體憂心該案影響水源安全、農業生產、居民健康與地方未來發展，發起連署行動、提出守護飲用水源等「四大堅持」，期盼透過理性討論與公民參與守護埔里環境。

由台灣水環境關懷聯盟發起，南投水環境關懷聯盟、水沙連雜誌社、台灣水沙連好生活文化協會、新故鄉文教基金會、漸隆企業共同響應的「公民討論會暨記者會」於21日上午登場，現場提供連署書供民眾簽署，包括台水盟理事長吳宗澤、常務理事葉明峰和理事林文隆，文史工作者簡史朗，以及多位長期關心地方環境議題的公民代表、民意代表皆出席，對對允捷公司所提「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案」申請表達立場與看法。

▲埔里公民自發舉辦討論會，反對掩埋場設置、凝聚在地共識。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

吳宗澤等三位台水盟成員表示，埔里位處重要水源涵養區，上游水文實質連結埔里地下水與下游鳥嘴潭人工湖，經多年研究當地水質與魚類，埔里水本身可謂串起1400公頃農地的最重要元素，，如從茭白筍農耕作的期程，都可看見農民與環境與動物之間的連動；但允捷公司規劃於此設置乙級廢棄物掩埋場，更宣稱防滲層可達「零滲漏」，這並不符合科學事實，因為在時間、壓力與地震風險下，污染外洩只是早晚問題，一旦發生將危及飲用水安全與埔里農業命脈，造成長期且難以回復的環境風險，也讓居民長期生活在不安之中。

▲埔里公民自發舉辦討論會，反對掩埋場設置、凝聚在地共識。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

▲埔里公民自發舉辦討論會，反對掩埋場設置、凝聚在地共識。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

簡史朗也強調，埔里盆地為中央黏板岩山地陷落形成的封閉型內陸盆地，歷經數百萬年沉積與地形演變，盆地下方仍存在深達約800至900公尺的沉積層，蘊藏豐富含水層，是埔里鎮民主要、也是唯一的飲用水來源，自來水幾乎全數取自此一地下水系；然而規劃中的「麒麟里事業廢棄物掩埋場」緊鄰埔里盆地，一旦發生污染，恐直接威脅整個盆地地下水安全，因此堅決反對在此設置掩埋場。

活動主持人另向民眾說明連署書所提出守護飲用水源、保衛鎮民生計、守衛宜居家園、捍衛生態棲地等「四大堅持」，與會民眾也共同唸出訴求內容；針對預計於2026年1月4日召開的環評審查會，主辦單位也呼籲中央與地方民意代表、主管機關須在決策前應充分揭露資訊、審慎評估替代方案，確保在地居民與專家能充分列席與發言，讓審查過程真正納入地方聲音，而非流於形式。

主辦單位強調，此次行動不分政黨、不陷入藍綠對立，期盼透過透過公民討論、讀書會與連署行動的理性討論與公民參與，凝聚在地社群對掩埋場選址與長期環境風險的共識，也守護埔里的水源、土地與下一代的生活環境。

12/21 全台詐欺最新數據

快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光
《鐵路法》三讀修正！　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑
獨／知名國手遭控恐嚇！　一句「stupid」出事

埔里市區民宅傳火警2鄰戶遭殃

埔里鎮建國路一處堆放大量雜物的鐵皮屋民宅於20日下午突傳火警，並延燒兩側住戶，南投縣消防局動員第二大隊和5分隊、警義消56人和13車前往灌救，花費2個多小時撲滅，所幸無人員傷亡。

黃榮利發送2500顆高麗菜

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

花500萬買到4份連署書　周典論案發回更審

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

埔里鎮廢棄物掩埋場公民討論會連署水源農業環境影響評估審查會

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

