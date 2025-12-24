美報告：陸2027三大軍事目標「包括台灣」　軍備擴張威脅美國

▲圖為中國大陸九三閱兵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部2025年中國軍事與安全發展報告稱，中國大陸正進行歷史性軍備擴張，使美國安全日益面臨挑戰。報告同時列出中國在2027年前欲達成的三大軍事目標，包括對台戰略決定性勝利。

南華早報、彭博社、共同社等報導，這是川普第二任期以來發布的首份關於中國軍力的年度報告，內容長達100頁，已於23日公開在五角大廈網站上。報告稱，中國軍方日益精進、韌性增強，且正從俄羅斯在烏克蘭的挫敗之中汲取教訓，同時加大對台灣的施壓。

五角大廈：中國軍備擴張威脅美國安全

根據報告，中國解放軍在核子庫、海事、傳統長程打擊、網路及太空領域的進展，已能直接威脅美國國家安全。

五角大廈強調，雖然美國並不尋求「勒索、統治或羞辱中國」，目標僅是確保印太地區任何國家都無法威脅美國及其盟友，但中國的軍備擴張仍令美國本土日益脆弱。

中國三大2027軍事目標 包括台灣

報告列出中國軍方三大2027目標：

1.對台戰略決定性勝利：增強在台灣衝突中取得勝利的能力。

2.戰略制衡美國：在核子與其他戰略領域對美國形成平衡。

3.區域戰略威懾：對印太區域內其他國家建立威懾與控制。

報告稱，換句話說，中國預期在2027年底前，將具備對台作戰並取得勝利的能力。為了實現這些目標，解放軍不斷完善多種針對台灣的軍事選項，包括兩棲登陸、火力打擊以及可能的海上封鎖等。

報告也說，解放軍2024年透過多場演習測試上述作戰選項的關鍵構成要素，包括對海上與陸上目標實施打擊、打擊駐太平洋地區的美軍、封鎖進出重要港口的通道。解放軍打擊行動潛在範圍可達距中國本土約1500至2000海里，若以這類打擊達到足夠規模，可能對美國在亞太地區衝突中的存在造成嚴重挑戰與干擾。

核武發展與軍備管控

五角大廈預測，中國到2030年將擁有超過1000枚可運用核彈頭。

中俄合作與區域局勢

報告觀察，中俄兩國因共同制衡美國而加深戰略合作，但雙方互不信任仍限制合作程度。