地方 地方焦點

黃榮利免費發送2500顆高麗菜　助力嘉義菜農度難關

▲▼ 民進黨嘉義縣長參選人黃榮利 用行動力挺菜農！首批免費發送2500顆高麗菜給鄉親　 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 民進黨嘉義縣長參選人黃榮利免費發送2500顆高麗菜給鄉親　 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近期高麗菜盛產，造成價格偏低，民進黨嘉義縣長初選參選人黃榮利21日以實際行動，支持嘉義縣在地農民，向農民認購高麗菜，首批2500顆於太保市玉皇宮前，免費發送給鄉親。黃榮利說，後續還會配合菜農採收時間，認購高麗菜，持續發送。黃榮利表示，嘉義縣是農業大縣，他自己出身農家，也種過高麗菜、也遇過高麗菜價崩跌，深知農民「看天呷飯」，因此更要在關鍵時刻伸出援手，與農友站在一起！

▲▼ 民進黨嘉義縣長參選人黃榮利 用行動力挺菜農！首批免費發送2500顆高麗菜給鄉親　 。（圖／記者翁伊森攝）

黃榮利指出，農民面對天候、氣候變遷、市場價格波動等多重挑戰，政府不能只是口頭關心，更要拿出具體行動。他強調，農民努力一整年，最怕辛苦栽種的作物賣不出去，黃榮利強調「我站在農民這邊，只要做得到，我就會做！」

除了有同理心，黃榮利更擁有扎實的行政歷練。過去擔任農會總幹事期間，他看準嘉義農業的轉型契機，積極輔導青農投入溫室栽培及精緻農業技術，建立在地第一座溫室設施，提升作物品質與產量，幫助在地農業走向更高附加價值的道路，也翻轉農業大縣長年面臨的發展瓶頸。

▲▼ 民進黨嘉義縣長參選人黃榮利 用行動力挺菜農！首批免費發送2500顆高麗菜給鄉親　 。（圖／記者翁伊森攝）

黃榮利表示，未來若有機會入主嘉義縣政府，他將以更全面的政策加強農業體質，推動農產品產銷調節、建立穩定農產市場機制，並持續協助青農投入科技農業，打造更有競爭力的嘉義縣農業。

「農業是嘉義的根，更是嘉義的驕傲！」黃榮利強調，他會用行動與政策，陪著農民一起走，讓嘉義縣的農業不只撐過難關，更要走向更好的未來。

▲▼ 民進黨嘉義縣長參選人黃榮利 用行動力挺菜農！首批免費發送2500顆高麗菜給鄉親　 。（圖／記者翁伊森攝）

12/19 全台詐欺最新數據

白蘿蔔「精華部位」常被丟掉！專家嘆可惜：營養高2300倍
李洋當證婚人：終於有人能收服王齊麟了
快訊／55歲男手持鐮刀　路上四處徘徊
他肉搜張文科大論文　驚見「自拍照」當報告！

關鍵字：

嘉義縣高麗菜黃榮利農業挺農

