　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

▲大陸新一波寒流將帶來大規模的雨雪天氣。（圖／翻攝中國天氣網）

▲大陸新一波寒流將帶來大規模的雨雪天氣。（圖／翻攝中國天氣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新一輪寒流自11日起快速南下，預計未來三天將使多地氣溫驟降攝氏6至10度，局部地區更超過14度，0度線將一路壓到長江沿線。此次寒流將伴隨立冬以來最大規模雨雪，華北、黃淮平原與東北多地可能迎來大雪，南方則以降雨為主，交通與農業設施或出現災情。

《新華社》報導，新一輪寒潮已開始影響中國，10日新疆與內蒙古部分地區率先降溫，監測顯示當地氣溫下跌6至10℃，局地達12℃以上。今起三天，寒潮將自西向東推進，預計全國大部日平均或最低氣溫將下降6至10℃，甘肅、陝西南部、華北西部與南部、東北南部、江淮西部及江南北部局地降幅可達12至14℃。

▲大陸新一波寒流將帶來大規模的雨雪天氣。（圖／翻攝中國天氣網）

大陸北方大部分地區今（11）日將明顯轉冷，山西、北京、天津、河北、山東、河南等地明（12）日的最高氣溫將創今年下半年新低，0℃線將迅速南壓至華北，北京最高氣溫恐跌至-3℃。明後天，長江以南亦將轉冷，到14日清晨，0℃線將抵達浙江南部、江西北部與湖北南部，各地須留意保暖。

據悉，此次寒流水汽條件充足，將帶來立冬以來最大範圍雨雪。預計11日至13日，新疆、西北地區、華北、黃淮中北部、內蒙古中部、東北中南部將出現小到中雪或雨夾雪，部分地區有大雪，新增積雪深度約2至8公分，局地可達10至15公分。四川盆地、江漢、黃淮南部及以南地區則以降雨為主，局部有大雨。

新疆沿天山、南疆盆地、西北中東部、內蒙古西部、華北西部與黃淮西部等地今（11）日都將出現雨雪，其中新疆天山附近與陝西中北部局地為大雪。甘肅南部、陝西南部、湖北西部、湖南西部、四川盆地北部、重慶東南部、貴州東部、廣西、海南及台灣部分地區有小雨。

▲大陸新一波寒流將帶來大規模的雨雪天氣。（圖／翻攝中國天氣網）

大陸西北東北部、內蒙古中部、東北南部、華北、黃淮及江漢西部等地明（12）日仍有雨雪，內蒙古中部、山西中北部與河南中北部局地將迎來大雪。江淮、江漢、江南與華南大部則有小到中雨，局部大雨。

直至13日，新疆北疆北部、南疆西部山區、東北東部與南部、黃淮東部等地仍可能出現小到中雪或雨夾雪；江淮、江南北部與中東部、華南等地則以降雨為主。

大陸中國天氣網提醒，雨雪天氣將增加道路結冰與交通風險；新疆、西北、華北、黃淮、內蒙古中部與東北等地的積雪可能壓垮溫室棚舍，農民需加強防護並注意蔬菜及牲畜保暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三重「2000坪」CITYLINK將開幕！　首波19品牌搶先
台灣國產車　2025銷售冠亞軍提前出爐！
快訊／助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化
2女「口吞塞肛」115顆毒球！　入境台灣秒送醫
曾喊「不會倒」！預售屋爛尾2戶苦主慘套牢
麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　官網緊急發公告
台正妹自帶鍋子！日本飯店煮和牛　網全炸鍋：丟人現眼
獨／富二代3P電擊性虐女友致死！　假釋後又出事被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

朋友送的！他過海關突警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

陸再提醒公民避免赴日本！理由變「恐有更大地震」

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨　替代品甩到手酸溫度降不下來

陸金剛石產業鏈形成規模　「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

陸男飛無人機意外拍到「崖洞乾屍」！驚見手指與頭顱　死者身分曝

邊爬山邊看手機？他腳下突崩落「墜40公尺深谷」　驚悚畫面曝

寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

朋友送的！他過海關突警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

陸再提醒公民避免赴日本！理由變「恐有更大地震」

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨　替代品甩到手酸溫度降不下來

陸金剛石產業鏈形成規模　「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

陸男飛無人機意外拍到「崖洞乾屍」！驚見手指與頭顱　死者身分曝

邊爬山邊看手機？他腳下突崩落「墜40公尺深谷」　驚悚畫面曝

寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

饗食天堂瘋傳「3月進駐嘉義」！耐斯王子大飯店回應了：洽談中

海派私房菜遭砸內幕曝！新竹黑幫操盤...5煞「雲嘉衝台北」動手

華納2.25兆收購影響！《霍格華茲傳承2》恐生變　網呼籲禁壟斷

王力宏捐助百位孩童「又當爸」了！　當場激動落淚…多年暖舉曝光

女神降臨彰化「永靖謝平安」！李多慧手作刈包體驗會 最後名額倒數

吃滷肉飯「加上1配料」他喊很搭！　一票看傻眼：支持提告

Google智慧眼鏡預計2026問世　整合Gemini挑戰Meta霸主地位

2檔主動式ETF活跳跳！00981A創天價　00982A填息達陣

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

台灣國產2025銷售冠亞軍提前出爐！Toyota雙休旅霸榜　CR-V重返前段班

【搭纜車突下跪行大禮】男被腳絆到跪地...工作人員救援差點離開工作崗位XD

大陸熱門新聞

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

她嘆：和全紅嬋與陳芋汐生在同時代就是悲劇

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

寒流已「出貨」！中國多地氣溫將創下半年新低

賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

日本老牌廠裁員！　卻讓員工「一夜暴富」

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓 穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

兩岸網友改到臉書交流？　國台辦：支持依法依規使用

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨 替代品甩到手酸溫度降不下來

越南空姐與陸籍男友自創「暗號」涉黃

他過海關警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

更多熱門

相關新聞

明天3地降雨機率增　周六冷氣團報到「全台有感降溫」

明天3地降雨機率增　周六冷氣團報到「全台有感降溫」

今天下半天到周六水氣逐漸增多，明、後天基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨明顯。周六下半天冷氣團報到，全台有感降溫，下周日至周一清晨最冷下探10度，預計要到周一白天才會逐漸回溫。

周日深夜急凍　全台「低溫再下修」

周日深夜急凍　全台「低溫再下修」

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

今晨最低11.6度！明雨區擴大　3地防大雨

今晨最低11.6度！明雨區擴大　3地防大雨

寒流已「出貨」！中國多地氣溫將創下半年新低

寒流已「出貨」！中國多地氣溫將創下半年新低

關鍵字：

寒流雨雪降溫交通農業天氣氣溫0度線

讀者迴響

熱門新聞

年輕人5大最厭惡的員工福利

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

說話不算話星座Top 3 ！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面