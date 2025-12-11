陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

▲大陸新一波寒流將帶來大規模的雨雪天氣。（圖／翻攝中國天氣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新一輪寒流自11日起快速南下，預計未來三天將使多地氣溫驟降攝氏6至10度，局部地區更超過14度，0度線將一路壓到長江沿線。此次寒流將伴隨立冬以來最大規模雨雪，華北、黃淮平原與東北多地可能迎來大雪，南方則以降雨為主，交通與農業設施或出現災情。

《新華社》報導，新一輪寒潮已開始影響中國，10日新疆與內蒙古部分地區率先降溫，監測顯示當地氣溫下跌6至10℃，局地達12℃以上。今起三天，寒潮將自西向東推進，預計全國大部日平均或最低氣溫將下降6至10℃，甘肅、陝西南部、華北西部與南部、東北南部、江淮西部及江南北部局地降幅可達12至14℃。

大陸北方大部分地區今（11）日將明顯轉冷，山西、北京、天津、河北、山東、河南等地明（12）日的最高氣溫將創今年下半年新低，0℃線將迅速南壓至華北，北京最高氣溫恐跌至-3℃。明後天，長江以南亦將轉冷，到14日清晨，0℃線將抵達浙江南部、江西北部與湖北南部，各地須留意保暖。

據悉，此次寒流水汽條件充足，將帶來立冬以來最大範圍雨雪。預計11日至13日，新疆、西北地區、華北、黃淮中北部、內蒙古中部、東北中南部將出現小到中雪或雨夾雪，部分地區有大雪，新增積雪深度約2至8公分，局地可達10至15公分。四川盆地、江漢、黃淮南部及以南地區則以降雨為主，局部有大雨。

新疆沿天山、南疆盆地、西北中東部、內蒙古西部、華北西部與黃淮西部等地今（11）日都將出現雨雪，其中新疆天山附近與陝西中北部局地為大雪。甘肅南部、陝西南部、湖北西部、湖南西部、四川盆地北部、重慶東南部、貴州東部、廣西、海南及台灣部分地區有小雨。

大陸西北東北部、內蒙古中部、東北南部、華北、黃淮及江漢西部等地明（12）日仍有雨雪，內蒙古中部、山西中北部與河南中北部局地將迎來大雪。江淮、江漢、江南與華南大部則有小到中雨，局部大雨。

直至13日，新疆北疆北部、南疆西部山區、東北東部與南部、黃淮東部等地仍可能出現小到中雪或雨夾雪；江淮、江南北部與中東部、華南等地則以降雨為主。

大陸中國天氣網提醒，雨雪天氣將增加道路結冰與交通風險；新疆、西北、華北、黃淮、內蒙古中部與東北等地的積雪可能壓垮溫室棚舍，農民需加強防護並注意蔬菜及牲畜保暖。