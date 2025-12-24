　
政治

藍白推「國民帳戶」救生育率　鄭麗文、黃國昌明共同召開記者會

▲▼國民黨文傳會主委吳宗憲受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨文傳會主委吳宗憲指出，在野共推「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（24日）研擬共同召開記者會宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。國民黨文傳會主委吳宗憲受訪表示，相關的內容會在明天公布，這個帳戶已經討論非常久；據悉，記者會將在明日上午十點於張榮發基金會召開。

鄭麗文、黃國昌將在明日舉行記者會，共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。

吳宗憲說明，美國、新加坡都有類似作法，藍白有共識推出類似的帳戶，相關內容會於明天記者會由兩位主席親口公布。對於年輕夫妻提高生育率，或小朋友的養育補助等，這是對國家基礎建設的投資，這些孩子就是我們的未來，希望能減輕他們成年後的壓力，包括繳納學費等特定費用，能給予最大的協助。

至於民進黨立委郭國文也提出「轉大人ETF」方案，主張在孩童1到10歲時，家長與政府每個月各出1200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。吳宗憲表示，每一位立委都有自己想法，各政黨也有其堅持的方向，如果概念一致，那也不是什麼壞事。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民帳戶國民黨民眾黨鄭麗文黃國昌

