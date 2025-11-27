批藍白三修財劃法亂台廢武功　綠黨團：掏空國庫意在瓦解台灣之盾

▲「在野舞劍掏空國庫 意在瓦解台灣之盾 藍白財劃法助中共侵台！」記者會。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

朝野針對《財劃法》修法爭論不斷，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）直指，在野強推《財劃法》是「項莊舞劍，意在沛公」，企圖掏空國庫，瓦解「台灣之盾」，讓台灣沒有能力提升自我防衛。鍾佳濱也用打油詩形容，「藍白不用功，公式搞烏龍，一法竟三修，亂台廢武功，國家遭掏空，人民被呼嚨」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳、立委郭國文下午召開「在野舞劍掏空國庫，意在瓦解台灣之盾，藍白財劃法助中共侵台！」記者會。

陳培瑜表示，黨團呼應政院正式針對在野版《財劃法》覆議，呼籲朝野共同支持。她並指出，藍白三「羞」《財劃法》，第一修，去年12月10日，3分鐘送出財委會，當時藍白縣市首長站出來歡呼叫好說是史上最好的《財劃法》，卻沒發現公式錯誤，後來還推說是「狹小錯誤」；第二修，今年11月14日，針對一般性補助款；第三修，今年11月21日，針對公式計算錯誤。

鍾佳濱指出，項莊舞劍，意在沛公；在野舞劍，意在瓦解台灣之盾。總統賴清德昨宣布，8年投入1.25兆國防預算，平均1年不到1600億，要增強台灣自主防衛能力。但《財劃法》經歷「搞烏龍」、「廢武功」、「被呼嚨」三修後，從中央拿走逾6600億，讓明年度總預算被迫舉債，在野黨明知結果是掏空國庫，今天還指責行政院、賴清德投入這麼多國防預算不是要舉債？

鍾佳濱說，這讓他恍然大悟，原來在野三修《財劃法》目的，意在瓦解台灣之盾，讓台灣沒有能力提升自我防衛。國民黨將自己的黨派利益置於國家安全之上，為了貫徹扯執政黨後腿、擺爛國庫，他呼籲國民黨，回頭是岸，但要上「對」岸，不要跑到「對岸」。

鍾佳濱也用一首打油詩形容，「藍白不用功，公式搞烏龍，一法竟三修，亂台廢武功，國家遭掏空，人民被呼嚨」。

張雅琳也批，藍白屢勸不聽，根本不是傻傻搞不清楚，而是包藏禍心。她舉例，2026年，南韓提升8%在國防預算、日本當然持續增加、菲律賓成長10.3%，許多國家都一再強化國安防衛等預算，藍白為何要背道而馳？

郭國文則說，自己上周質詢財政部長莊翠雲時，詢問藍白惡修《財劃法》是否會影響日後的「台灣之盾」預算？「她說確實會受到排擠」，這件事還有連帶性影響，就是讓國家財政持續惡化，還讓財政資源配置更加失衡，藍白版就是圖利雙北、新竹特定區域，造成全國失衡。

針對國民黨團書記長羅智強直言，行政院做政治鬥爭提出覆議，國民黨立場，「就是讓你踢鐵板，覆議來就是否決」，還說行政院真尊重地方財政自主權的話，應該要尊重三讀法律，讓新版《財劃法》實施半年或1年後來檢討成效，才是最好方式。

對此，鍾佳濱痛批，這就是他們的目的，亂台廢武功，1個法1年修3次，還說先實施半年再說？陳培瑜則說，同樣的話還給羅智強、國民黨，要不要問問蔣萬安、盧秀燕、侯友宜、張善政，如何跟人民交代？如果縣市首長說得出，「這個版本是國民黨修的啦！我先用半年，好不好用，我再跟人民頭家報告；不好用，我再回去修」，如果藍白縣市首長說得出這種話，「我們再來討論」。