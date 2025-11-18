　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怕輪椅壓壞地板！運動場館拒身障者入場　綠委要運動部補缺口

▲▼民進黨立委張雅琳今（18日）與行無礙資源推廣協會、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會、台灣障礙青年協會、台灣障礙者權益促進會共同召開「運動平權不能等：拒絕場館歧視、落實運動平權－適應運動記者會」。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

▲「運動平權不能等：拒絕場館歧視、落實運動平權－適應運動記者會」。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委張雅琳近日接獲陳情，汐止網球場以「怕破壞場地」為由拒絕身障者入場，類似排除遍及全台，包括羽球場擔心輪椅壓損地板拒租、身障者因電動輪椅被禁止入棒球場而被迫爬行入場。對此，張雅琳今（18日）相關協會共同召開記者會，嚴正譴責此類歧視，並提出4大政策訴求，要求運動部適應運動司應立即協同地方補齊制度缺口。

張雅琳今（18日）與行無礙資源推廣協會、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會、台灣障礙青年協會、台灣障礙者權益促進會共同召開「運動平權不能等：拒絕場館歧視、落實運動平權－適應運動記者會」。

張雅琳指出運動部喊全民運動，但身心障礙者想運動，「卻進不去場館」。場館常以「怕壓損場地」、「怕破壞設施」為由拒絕使用，反映政策前進速度遠遠落後於現場管理文化。公共運動場域的目的從來不是避免耗損，既然運動部成立「適應運動司」，就應讓身障者參與場館規劃與討論，確保設施與規範兼具安全與平權，真正落實《國民體育法》與《身心障礙者權益保障法》的精神。

▲▼民進黨立委張雅琳今（18日）與行無礙資源推廣協會、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會、台灣障礙青年協會、台灣障礙者權益促進會共同召開「運動平權不能等：拒絕場館歧視、落實運動平權－適應運動記者會」。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

張雅琳也與身障團體共同提出四大政策訴求。第一，全面盤點各縣市運動場館無障礙現況，提升資訊透明度與準確性；第二，建立場館共融設計標準，強化淋浴間、球類場地等重點無障礙設備；第三，強化管理與場館人員的身障平權教育與訓練制度化；第四，政府應邀請身障團體參與場館規劃、審查與監督，納入使用者觀點。

行無礙資源推廣協會總幹事許朝富指出，汐止網球場事件並非偶發，過往也曾發生汐止田徑場拒絕輪椅及導盲犬進場的情形。區公所此次仍回應「不建議輪椅進入」，顯示刻板印象根深蒂固。他批評，身障者從休閒運動才能培養未來選手，卻在最基本的入場權遭剝奪。呼籲政府全面盤點場館設施、落實管理教育並成立「身障運動平權委員會」，以制度化方式排除歧視。

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會營運長呂嘉儀表示，她身為輪椅網球國家代表隊退役選手，30年前所發生的歧視如今仍在重演，令人遺憾。國際帕運場地都允許輪椅進入，台灣更沒有理由限制；關鍵是社會對身障者的認識不足。呼籲從校園到社會全面推動身障友善教育，確保所有人都能有尊嚴地參與運動。

▲▼民進黨立委張雅琳今（18日）與行無礙資源推廣協會、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會、台灣障礙青年協會、台灣障礙者權益促進會共同召開「運動平權不能等：拒絕場館歧視、落實運動平權－適應運動記者會」。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

台灣障礙青年協會常務理事劉家承也以自身地板滾球選手的經驗指出，政府雖有出版「運動場館友善設施設置及服務人員使用指引」，但紙本指引無法改變第一線人員的誤解。建議政府成立「身障運動場地輔導媒合專案」，並加強場館教育、改善交通無障礙，讓障礙青年能真正參與運動。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，這次的事件已違反《身心障礙者權利公約》（CRPD）中「平等不歧視、無障礙、社區共融、休閒與體育平等權」等核心原則，並且也反映出台灣場館在設計、管理與政策溝通上欠缺與身障者的專業諮詢。社會往往用扁平化想像看待身障者，只看到「風險」，卻看不到身障者同樣擁有運動與觀賞賽事的權利。若未來持續發生，只會迫使身障者被動退縮在家，影響身障者的社會參與。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桃園驚爆命案！狠夫活活打死妻　確定收押
AI泡沫破裂「所有公司」都難逃一劫！　Google執行長示警
快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下
外資大砍台股485億元！賣超首位曝
百岳拿下40座！張益誠登山死亡　遺體因大雨困山上
明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」
先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉
快訊／等紅燈被撞翻！女騎士遭硬輾慘死　駕駛跑了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

民進黨備戰2026！高雄議員7選區提名席次公布　4個選區待整合

新光三越氣爆5死38傷　監院要台中市府檢討改進：欠缺警覺性敏感度

怕輪椅壓壞地板！運動場館拒身障者入場　綠委要運動部補缺口

谷立言、蔡英文美商會同框　AIT：專注支持台灣「以實力求和平」

《經濟學人》批「台灣病」　李淳：不是病！台灣經濟表現佳是勳章

當奇兵選桃園市長？　王世堅喊不敢奢望：回立院已可寫進族譜

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

藍白主席會談明登場　柯文哲告訴黃國昌注意「這兩點」

鄭麗文、黃國昌明公開會談　李乾龍：記取2024教訓

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

民進黨備戰2026！高雄議員7選區提名席次公布　4個選區待整合

新光三越氣爆5死38傷　監院要台中市府檢討改進：欠缺警覺性敏感度

怕輪椅壓壞地板！運動場館拒身障者入場　綠委要運動部補缺口

谷立言、蔡英文美商會同框　AIT：專注支持台灣「以實力求和平」

《經濟學人》批「台灣病」　李淳：不是病！台灣經濟表現佳是勳章

當奇兵選桃園市長？　王世堅喊不敢奢望：回立院已可寫進族譜

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

藍白主席會談明登場　柯文哲告訴黃國昌注意「這兩點」

鄭麗文、黃國昌明公開會談　李乾龍：記取2024教訓

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網超傻眼：是選財力嗎

規模4400億00878啟動換股！3進3出　京元電、臻鼎-KY與鈊象入列

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

規模千億00940換股！增刪各10檔曝光　剔除群聯

《那些受傷的臉孔》播映揭修復式司法力量　南檢：對話也能縫補傷害

雲霄飛車出軌釀1死9傷！　女遭甩飛「6m高空墜地」恐怖畫面曝

王麟祥健康因素請辭足協理事長　預計45天內完成補選

告五人首叩關金馬「犬青憂吃太多水腫」　雲安一句話超甜！

333份耶誕願望待實現　虎尾心願樹點亮偏鄉孩子希望

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

政治熱門新聞

蕭旭岑：一國兩區才能讓兩岸有共同政治基礎

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

台灣民意民調／政黨傾向綠31.1%、藍25.8%、白14.7%

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

台灣史上首次　將發數百萬份民防手冊

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

月世界遭狂倒垃圾！謝龍介喊話黃偉哲查明

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

更多熱門

相關新聞

轟藍白暴衝修法如「失速列車」　綠黨團揭「亂台三部曲」

轟藍白暴衝修法如「失速列車」　綠黨團揭「亂台三部曲」

立法院14日三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，讓立法院、行政院間的朝野攻防持續加劇，行政院長卓榮泰直言，內容將造成更大問題，且會比過去公式計算錯誤還大。對此，民進黨團今（18日）召開記者會，痛批藍白浮濫使用「逕付二讀」，搭配「過水式協商」與「黑箱版本」，重大法案跳過委員會的實質審查，嚴重破壞程序正義，使國會淪為一輛「暴衝的失速列車」。

聽奧代表團拜會國際聽障運動總會主席

聽奧代表團拜會國際聽障運動總會主席

羅廷瑋批亞運電競遴選卡關　運動部：2週內一定完成訓輔會審查

羅廷瑋批亞運電競遴選卡關　運動部：2週內一定完成訓輔會審查

李遠、李洋組隊跟高中生打羽球　「文化幣+動滋券」加碼送300

李遠、李洋組隊跟高中生打羽球　「文化幣+動滋券」加碼送300

體育精英獎　陳傑憲入圍最佳男運動員

體育精英獎　陳傑憲入圍最佳男運動員

關鍵字：

張雅琳身障者運動場館運動部

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面