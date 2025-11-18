怕輪椅壓壞地板！運動場館拒身障者入場　綠委要運動部補缺口

▲「運動平權不能等：拒絕場館歧視、落實運動平權－適應運動記者會」。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委張雅琳近日接獲陳情，汐止網球場以「怕破壞場地」為由拒絕身障者入場，類似排除遍及全台，包括羽球場擔心輪椅壓損地板拒租、身障者因電動輪椅被禁止入棒球場而被迫爬行入場。對此，張雅琳今（18日）相關協會共同召開記者會，嚴正譴責此類歧視，並提出4大政策訴求，要求運動部適應運動司應立即協同地方補齊制度缺口。

張雅琳今（18日）與行無礙資源推廣協會、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會、台灣障礙青年協會、台灣障礙者權益促進會共同召開「運動平權不能等：拒絕場館歧視、落實運動平權－適應運動記者會」。

張雅琳指出運動部喊全民運動，但身心障礙者想運動，「卻進不去場館」。場館常以「怕壓損場地」、「怕破壞設施」為由拒絕使用，反映政策前進速度遠遠落後於現場管理文化。公共運動場域的目的從來不是避免耗損，既然運動部成立「適應運動司」，就應讓身障者參與場館規劃與討論，確保設施與規範兼具安全與平權，真正落實《國民體育法》與《身心障礙者權益保障法》的精神。

張雅琳也與身障團體共同提出四大政策訴求。第一，全面盤點各縣市運動場館無障礙現況，提升資訊透明度與準確性；第二，建立場館共融設計標準，強化淋浴間、球類場地等重點無障礙設備；第三，強化管理與場館人員的身障平權教育與訓練制度化；第四，政府應邀請身障團體參與場館規劃、審查與監督，納入使用者觀點。

行無礙資源推廣協會總幹事許朝富指出，汐止網球場事件並非偶發，過往也曾發生汐止田徑場拒絕輪椅及導盲犬進場的情形。區公所此次仍回應「不建議輪椅進入」，顯示刻板印象根深蒂固。他批評，身障者從休閒運動才能培養未來選手，卻在最基本的入場權遭剝奪。呼籲政府全面盤點場館設施、落實管理教育並成立「身障運動平權委員會」，以制度化方式排除歧視。

中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會營運長呂嘉儀表示，她身為輪椅網球國家代表隊退役選手，30年前所發生的歧視如今仍在重演，令人遺憾。國際帕運場地都允許輪椅進入，台灣更沒有理由限制；關鍵是社會對身障者的認識不足。呼籲從校園到社會全面推動身障友善教育，確保所有人都能有尊嚴地參與運動。

台灣障礙青年協會常務理事劉家承也以自身地板滾球選手的經驗指出，政府雖有出版「運動場館友善設施設置及服務人員使用指引」，但紙本指引無法改變第一線人員的誤解。建議政府成立「身障運動場地輔導媒合專案」，並加強場館教育、改善交通無障礙，讓障礙青年能真正參與運動。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，這次的事件已違反《身心障礙者權利公約》（CRPD）中「平等不歧視、無障礙、社區共融、休閒與體育平等權」等核心原則，並且也反映出台灣場館在設計、管理與政策溝通上欠缺與身障者的專業諮詢。社會往往用扁平化想像看待身障者，只看到「風險」，卻看不到身障者同樣擁有運動與觀賞賽事的權利。若未來持續發生，只會迫使身障者被動退縮在家，影響身障者的社會參與。