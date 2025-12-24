2026南高屏基層選舉大海選啟動　民眾黨廣邀有志者站出來

▲民眾黨啟動「2026台南、高雄、屏東基層公職候選人大海選」計畫。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

為提前布局2026年公職人員選舉，台灣民眾黨南部三縣市黨部近日正式宣布，啟動「2026台南、高雄、屏東基層公職候選人大海選」計畫，即日起開放線上報名，廣邀符合資格、認同理念的有志人士投入地方公共事務，共同為南台灣注入新的政治能量。

民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，，此次海選鎖定基層公職，期盼找出真正了解地方需求、願意長期深耕社區、勇於承擔責任的人才。凡符合法定候選人資格、認同民眾黨理念與形象，並具備服務熱忱與行動力者，皆可透過線上表單報名參加，不限政治背景，鼓勵青年、素人及各界專業人士勇敢站出來。

林育先強調，該計畫屬於正式提名前的重要前導作業，目的在於擴大基層參與、強化地方連結，並透過公開透明的機制，讓更多人有機會被看見、被培養。後續所有提名與審查程序，將依《台灣民眾黨公職人員選舉提名條例》及「2026年公職人員選舉提名辦法」相關規定，嚴謹辦理，確保公平、公正與制度化。

他指出，面對地方治理與民生挑戰，需要更多願意實際行動、腳踏實地的基層力量加入，才能真正回應人民期待。此次海選不僅是選才，更是一場價值與理念的集結，希望號召相信改變、相信美好台灣的夥伴，一起為地方努力。

林育先呼籲，有意參與者可即日起掃描活動圖片上的QR Code，或透過指定連結填寫線上報名表，並選擇所屬縣市。民眾黨期盼，讓改變從此刻開始，攜手打造更好的未來。