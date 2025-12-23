　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

▲▼民眾黨副秘書長許甫。（圖／許甫提供）

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／許甫提供）

記者陳家祥／台北報導

隨著2026年九合一選舉腳步接近，各黨參選人也展開佈局。民眾黨副秘書長許甫將依照黨內制度，請辭黨職。他強調，希望讓大家相信「理性、務實、科學」不只是高空的口號，可以落實在生活的每一天—它可以是讓路更平、讓燈更亮、讓生活更安心的具體行動，「過去，我在中央黨部為黨宣傳；未來，請幫助我成為松山信義的喉舌，讓台北的改變持續發生」。

許甫表示，有些朋友是從新聞台播報或政論主持時期認識他，有些朋友則是在這幾年的政黨攻防中看見他，「老實說，當初的確是誤打誤撞，一頭闖進了政治界，沒想到這一待，就將近四年」。

許甫說，在民眾黨的日子，並非總是光鮮亮麗。第一個月像是瞎子摸象，滿三個月時甚至萌生去意，想著是不是該打掉重練、當個逃兵？就是在這樣的矛盾、挫折、嘗試與成長中反覆輪迴，從 2022 年的春天，一路走過 2023、2024，來到了 2025 年的歲末。

「這一次，終於要跟在中央黨部的夥伴們，鄭重地告別了。」許甫說，這趟奇幻冒險旅程，走得比他預想的更久、更遠，獲得的也比想像中更珍貴、更刻骨銘心。回望這四年，是一場高強度的政治洗禮。

許甫回顧，這些年有幸跟隨在柯文哲與黃國昌兩位主席身影後學習，近距離看見何謂堅持與承擔；也曾歷經三位秘書長並肩共事，看著服務的中央黨部，從一個20人左右的小家庭，一路茁壯成百餘人的戰鬥團隊。也一起扛過了2022年九合一地方大選的遍地烽火，也打過2024年那場以小博大的總統戰役。

許甫說，走過戰場，記憶最深的往往不是會議桌前的腦力激盪，而是腳踏實地的泥土味。參與四年的黨慶規劃，細節歷歷在目。從台北出發，跨越台中、高雄，再回到桃園，每一次聚首都是力量的凝聚。

「也始終沒忘記，我們是如何在第一線與支持者站在一起！」許甫說，那些巡迴全台「廟口開講」的夜晚、一起吹過恆春強勁的落山風、看過台東太麻里升起的日出、淋過基隆冰冷的冬雨；那些「人民要當家」的時刻，我們在各地看著舞台搭起又拆下，燈亮又燈滅，在一旁等著那一把把紅色塑膠椅坐滿聽眾，只為了傳遞一個改變的信念。

許甫提到，大家打過反罷免的行動戰，也為了能源正義在核三延役議題上衝鋒陷陣。而最令人痛心也最激昂的，莫過於那段抗議司法不公的日子。
當柯文哲主席遭受司法不當關押，大家沒有倒下。

許甫說，他永遠記得去年9月在濟南路那個夏夜，短短兩天內號召群眾、搭起舞台，兩萬人擠爆現場怒吼著要求放人；他也記得，那個只有10度的清晨，大家為了討公道，要賴清德政府出來「釘孤枝」，要當局講清楚，為何台灣的司法竟如此脆弱？

「這些淚水與怒吼，都是這四年光陰裡最寶貴的資產。」許甫表示，在他腦海中最無法抹滅的畫面，定格在 2024 年1月12日。那一整天，潮水般的人潮湧進凱道，不分男女老幼，大家的眼神是如此殷切，相信台灣的未來即將改變。「義無反顧拚一次」不再只是口號，那一晚凱道上巨大的白色大五芒星，是大家共同創造的奇蹟，也是埋在心底永遠的火種。

「帶著這些回憶與歷練，如今，我與夥伴們要肩負起新任務，走向下一個戰場。」許甫強調，這不是離開，而是紮根。這是身為民眾黨一份子，無可迴避的責任，也是光榮的託付，「在此向大家報告：我將爭取台北市松山區、信義區的議員提名」。

許甫說，過去四年，他在中央看見了國家體制的問題；未來，希望能走進巷弄，靠著努力、肯拚、與民眾共感，把市民生活中的每一件大小事，都當成自己的事來解決。

許甫說，他希望讓大家相信「理性、務實、科學」不只是高空的口號，可以落實在生活的每一天—它可以是讓路更平、讓燈更亮、讓生活更安心的具體行動，「我是許甫。過去，我在中央黨部為黨宣傳；未來，請幫助我成為松山信義的喉舌，讓台北的改變持續發生」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思
花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站設立悼念牆
張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

府院請黨政高層關說大法官？　總統府：不介入個案！臆測報導

因應北市隨機襲擊事件　總統府：防衛韌性實地演習增列暴力攻擊

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

曝「雙城論壇」只去1天原因　蔣萬安：確保年底大型活動維安到位

賴清德下令強化無差別攻擊應變　內政部：提升裝備、訓練、演習

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

賴清德韌性會議談北市隨機襲擊案　下令檢討建立制度提升應變　

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

府院請黨政高層關說大法官？　總統府：不介入個案！臆測報導

因應北市隨機襲擊事件　總統府：防衛韌性實地演習增列暴力攻擊

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

曝「雙城論壇」只去1天原因　蔣萬安：確保年底大型活動維安到位

賴清德下令強化無差別攻擊應變　內政部：提升裝備、訓練、演習

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

賴清德韌性會議談北市隨機襲擊案　下令檢討建立制度提升應變　

SEVENTEEN WOOZI入伍3個月爆「被上士施壓」　邀歌手婚禮無償獻唱

許允樂甜揭求婚細節！　「李玉璽穿西裝抱吉他」感動她

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

柬埔寨要求停火談判「改至吉隆坡」！泰國拒絕：須依雙邊機制進行

中美貿易摩擦退潮　亞洲新興經濟體面臨結構性變局

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

賈永婕推101光雕遭疑「國難當前不宜舉辦」　釣出本人親回

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

【耳朵怕到爆】歐告偷吃貓罐頭挨訓　罵著罵著突然變狗身攻擊XD

政治熱門新聞

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

張文犯案當下北車內沒警察！她曝勤務空檔

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

柯涉侵占6234萬　陳佩琪：我怎沒管到這些錢？

台灣民意民調／四成三贊同賴清德治國方式　游盈隆：聲望明顯恢復

鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

騎士路邊遇害恐僅180萬補償？蔣萬安說話了

更多熱門

相關新聞

首回應獲提名中選會主委　游盈隆：過河卒子不計毀譽

首回應獲提名中選會主委　游盈隆：過河卒子不計毀譽

行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委，引起熱議。對此，游盈隆今（23日）首度回應，「接受提名時，心裡已覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺，但能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔，接下來，我就是過河卒子，只能向前，不計毀譽，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待，謝謝大家」。

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

台灣民意民調／民進黨支持者暴增7.3%　國民黨銳減5.2%

台灣民意民調／民進黨支持者暴增7.3%　國民黨銳減5.2%

藍提憲法判決交公投複決　黃國昌嘆賴清德「大絕招」讓一切白忙

藍提憲法判決交公投複決　黃國昌嘆賴清德「大絕招」讓一切白忙

提名游盈隆任中選會主委　粉專盤點「批綠9金句」：賴政府千萬別縮

提名游盈隆任中選會主委　粉專盤點「批綠9金句」：賴政府千萬別縮

關鍵字：

民眾黨許甫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

更多

最夯影音

更多
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面