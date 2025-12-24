打火機「非一般垃圾？」　丟棄前1動作超重要！做錯最高罰6000

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

有民眾日前一次丟棄百餘個打火機，導致垃圾車在行駛中起火燃燒，所幸清潔人員反應迅速，立即動用滅火器控制火勢，才未釀成大禍。事實上，新北市環保局就曾提醒，打火機並非一般垃圾，由於內含高壓易燃氣體，在丟棄前務必於空曠處排空內部內容物。

打火機「非一般垃圾」 丟掉前先排空內容物

新北市環保局指出，許多民眾存有誤解，以為打火機應作為一般垃圾處理，但其實它屬於「廢塑膠類」資收物。由於其內部的高壓氣體有易燃特性，在高溫或受壓環境下具備高度危險性。

環保局也提醒，民眾回收前應先將內容物完全排出，並將打火機與其他資源回收物分開，單獨交給清潔隊的循線回收車處理。

至於該如何有效排空氣體？民眾可於室外空曠通風處，利用膠帶或橡皮筋，固定住打火機的按壓處，使其持續洩氣，靜置一段時間後即可完成排空，無需人工長時間手壓。

破損零件亦須標示 違規回收最高罰六千

當打火機外殼已出現破損，環保局強調，仍須確保氣體燃料完全排光，並建議在表面貼上標籤，清楚標示「有漏氣」字樣後再行回收。若未依相關規定進行回收，造成公共安全風險者，可依《廢棄物清理法》第12條規定，處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

另外，由於各縣市資收政策略有差異，部分地區可能將打火機列為一般垃圾，但即便如此，「排空內部氣體」仍是不可省略的安全前置作業。

