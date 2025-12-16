賓士男酒駕撞死23歲女清繫員　將全力爭取保險及撫卹助善後

▲台南市環保局指出，陳員雖非該局清潔隊員，惟於執行清運公務期間不幸發生意外，環保局表達最深切慰問，並要求清潔公司全力爭取保險及撫卹金協助家屬後續事宜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日上午一輛私人垃圾車在慶平路進行倒收運作業時，遭後方賓士車追撞，23歲陳姓女隨車員當場死亡，小客車駕駛48歲鄭姓男子酒測值達0.95，台南市環保局指出，死者雖非環保局清潔隊員，惟係於執行清運公務期間不幸發生意外，環保局表達最深切慰問，並要求清潔公司全力爭取保險及撫卹金協助家屬後續事宜。

台南市環保局指出，陳員雖非環保局清潔隊員，惟係於執行清運公務期間不幸發生意外，環保局對其家屬表達最深切的慰問，並已要求該公司全力配合釐清事故原因，並爭取保險及撫卹金協助家屬後續相關事宜。

第四分局副分局長洪百亮警方呼籲，酒駕不僅違法，更可能在一瞬間奪走無辜生命，造成無法挽回的傷害。請社會大眾務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，共同維護用路人安全，避免讓憾事一再重演。

▲台南市警四分局將秉持酒駕零容忍，全力加強取締酒駕。

16日上午8時9分許，安平區慶平路發生交通事故，現場為一輛非環保局所屬的私人垃圾車，與一輛自小客車發生追撞。消防局隨即出動5車10人前往救援，警消抵達時發現該賓士自小客車車頭嚴重毀損，駕駛48歲鄭姓男子受困車內但意識清楚，救援人員隨即進行車體破壞，於8時31分協助脫困，並於8時34分送往成大醫院救治。

然而，當時站在垃圾車後方執行倒貨作業的陳姓女子，遭追撞力道波及，被夾困於垃圾車尾與自小客車之間，傷勢過重，消防人員到場時已無生命跡象，經現場評估為明顯死亡未送醫，後續報請檢警相驗。

台南市警四分局初步調查，鄭姓男子酒測值高達0.95，明顯超標，已涉酒後駕車肇事。警方表示，詳細肇事原因由警方報請檢察官相驗釐清，全案將依公共危險及過失致死罪嫌偵辦。