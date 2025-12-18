　
大陸 大陸焦點 特派現場

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」　把別墅房間燒成廢墟…損失309萬

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名5歲男童因玩打火機釀出火警，單間別墅客房遭大火吞噬，初估損失達60至70萬元（人民幣，下同，約台幣265萬至309萬元），所幸無人受傷。男童的父親毛先生受訪時強調「孩子平安最重要」，事件也再度引發外界對兒童防火教育不足的關注。

據《閃電新聞》報導，事發於12月17日，男童當時在家中好奇點燃餐巾紙，因被火燙手，本能地甩手丟出，火星落向窗邊後迅速引燃窗簾並向整個房間蔓延。由於火勢集中在單一房間，最終在消防到場前被及時控制，未造成人員傷亡。

火災造成房內多項昂貴物品報銷，包括遊戲電腦、索尼電視、PS5、Switch等電子設備，整體損失估計約60至70萬元。毛先生坦言，事發後第一反應是擔心孩子安危，「東西沒了可以再買，孩子沒事就好」，他也表示沒有對孩子動粗，而是選擇在事後反覆溝通，告訴孩子火的危險性。

毛先生指出，平時雖提醒過不要玩打火機，但事實證明「一句話不夠」，兒童防火教育必須真正落到位，也應避免在家中將易燃物、火源放在孩童易取得的位置。他希望這次經驗能提醒更多家長提高警覺，避免悲劇重演。

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

香港大埔宏福苑11月的五級大火造成嚴重傷亡，社會陷入悲痛。聖誕及除夕將至，港府昨（17）日晚公佈，除夕跨年倒數活動將會取消煙火匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。旅遊發展局宣佈，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙火匯演，活動安排及詳情將於稍後公布。

日「月費40萬」三溫暖失火！網紅夫妻慘死

日「月費40萬」三溫暖失火！網紅夫妻慘死

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

南消七大進駐錢櫃KTV踏勘高層建築火災搶救難度大提前布局應變路線

南消七大進駐錢櫃KTV踏勘高層建築火災搶救難度大提前布局應變路線

全聯9死案監工「有拿滅火器監火」遭打臉

全聯9死案監工「有拿滅火器監火」遭打臉

