國際焦點

美9歲女童曝屍荒野「頭部中彈亡」　凶手竟是親生媽媽

▲▼ 美9歲女童曝屍荒野「頭部中彈亡」　凶手竟是親生媽媽 。（圖／翻攝聖塔芭芭拉郡警長辦公室）

▲艾許莉帶著女兒展開公路旅行，2人都戴著假髮。（圖／翻攝聖塔芭芭拉郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國加州一名9歲女童離奇失蹤，12月6日竟被發現陳屍在猶他州荒野，頭部中彈身亡。警方調查後，23日以涉嫌一級謀殺罪為由，逮捕她的親生母親艾許莉（Ashlee Buzzard）。

NBC、《紐約郵報》等外媒報導，女童因長期曠課引起校方關注並通報執法單位，才讓案情曝光。原來，其母親艾許莉10月7日突然帶著女兒展開公路旅行，一路橫跨加州、內華達州、亞利桑那州、猶他州、懷俄明州及內布拉斯加等地，最後卻獨自一人回家。

根據監視器畫面，母女倆旅行時都戴著假髮，一度更換租賃車車牌，甚至在加油時巧妙運用監視器死角，種種跡象顯示企圖躲避追蹤。女童最後一次被拍到，是10月9日現身猶他州與科羅拉多州邊界附近，很可能不久後就遇害。

▲▼ 美9歲女童曝屍荒野「頭部中彈亡」　凶手竟是親生媽媽 。（圖／翻攝聖塔芭芭拉郡警長辦公室）

▲女童頭部中彈身亡。（圖／翻攝聖塔芭芭拉郡警長辦公室）

警方透過DNA鑑定確認猶他州韋恩郡（Wayne County）發現的遺體就是失蹤女童，在搜查艾許莉住所、租賃倉庫及租車時，發現可疑彈殼及彈藥，經過彈道比對確認與犯罪現場證物相符。不過，目前尚未尋獲凶器。

聖芭芭拉郡（Santa Barbara County）警長布朗（Bill Brown）表示，「母親殺害子女的案例極為罕見，而且總是難以理解。」他強調這起犯罪行為是「經過計算、冷血且殘忍無情的預謀犯案」。

艾許莉面臨一級謀殺罪指控，被捕後不准保釋，但她迄今不願配合調查，犯罪動機也仍不明朗。
 

 
12/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

