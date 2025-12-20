詐領千萬保險金！ 　兄弟聯手「放劇毒蛇咬親爸」不送醫等他死

▲ 兩人為詐領保險金，聯手同夥毒死父親。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度泰米爾納德邦發生一起離譜事件，一對兄弟為了詐領高額保險金，竟密謀放毒蛇咬死親生父親，涉案金額高達3千萬盧比（約新台幣1055萬元）。

NDTV報導，56歲死者甘尼桑（E P Ganesan）生前擔任公立學校實驗室助理，去年10月被發現陳屍波塔圖佩泰村（Pothaturpettai）的家中，家屬報案時稱他遭毒蛇咬傷身亡，警方起初也以意外死亡處理。

但保險公司審理理賠案件時發現疑點，包括死者名下有多張高額保單，以及受益人行為異常等，因此通報警方深入調查。蒂魯瓦盧爾（Tiruvallur）警察局長舒克拉（Vivekananda Shukla）透露，「兒子們為父親投保了近3千萬盧比的保險。」

調查發現這對兄弟早有預謀，找來共犯協助取得活體毒蛇。約一周前第一次行動時，他們放眼鏡蛇咬傷甘尼桑的腿部，但未能致命，因此一周後改用毒性更強的金環蛇，半夜將蛇帶入屋內，故意讓毒蛇咬傷甘尼桑的頸部致死，事後殺死毒蛇，營造出意外現場並湮滅證據。

甘尼桑中毒後，他們還刻意延誤送醫時間，導致父親錯失搶救黃金時機。目前包括這對兄弟在內共有6名涉案人員被捕，案件仍在進一步調查中。