榴槤園有美女！　70歲阿公「失神跟著走」森林深處迷路了

仁吉宣稱在榴槤園遇見美女，跟著對方走，卻在森林深處迷路。（圖／翻攝tvsarawak.my）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞砂勞越（Sarawak）發生離奇事件，一名70歲阿公進入榴槤園工作後神秘失蹤，超過24小時後才被村民尋獲，但他向警方供述的迷路經過，卻令人匪夷所思。

《星洲網》、《砂勞越電視台》（TVS）等外媒報導，受害者仁吉（Renggi Minggat）6日前往榴槤園工作後便音訊全無，家屬憂心報警後，當局隨即啟動搜救行動，動員了警方、消防局、民防部隊及村民共同參與。

仁吉人間蒸發超過1天後，7日下午3時30分，突然出現在路邊一間簡陋棚屋附近，被村民發現獲救。根據警方說法，他步行超過10公里才走出森林，雖然身體虛弱，但仍能自行行走，被緊急送往林夢醫院（Limbang Hospital）接受健康檢查。

根據仁吉事後供稱，他在自家榴槤園砍伐榴槤樹時，突然感覺身旁出現一名「美麗女子」相伴，接著便不由自主跟隨對方深入森林，驚覺不對勁時已經迷路。

警方督察帕魯（Superintendent Parum Niot）向媒體表示，這起失蹤案件疑似涉及神秘因素，「根據受害者的說法，他一路跟隨這名美女，直到在森林中迷失方向」，幸好最終成功走回主要道路旁，並在路邊棚屋內被發現，距離通報失蹤的位置並不遠。